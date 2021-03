Peste 100 de milioane, plati nelegale catre Romprest ale fostei administratii a Sectorului 1. Clotilde Armand spune ca va recupera o parte din bani de la primarul Dan Tudorache

Mai mult, actualul primar al Sectorului 1 sustine ca o amenzile primite de primarie de al ANRSC ar trebui platite de fostul edil si ca va lua masurile legale pentru a face posibil acest fapt."Anul trecut (in plin scandal cu compania care trebuia sa faca curat la noi in sector) am primit o adresa de la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C. prin care eram informati ca autoritatea efectueaza o actiune de control avand ca obiect verificarea si respectarea serviciilor de salubrizare din Sectorul 1. Zilele trecute A.N.R.S.C. si-a terminat controlul de la Primaria Sectorului 1.Iar concluziile spun un sigur lucru: fosta administratie a efectuat plati catre compania de salubrizare in mod ilegal! Da, da. Este ceea ce am spus si am repetat eu in tot acest timp cand compania in cauza a incercat sa ne santajeze lasand gunoiul neridicat pe strazi si a lansat o campanie mediatica de linsaj la adresa mea, in speranta ca vom continua sa platim facturi la suprapret si emise nelegal. Concluziile raportului A.N.R.S.C. confirma ca modul in care am actionat este unul just si corect. De asemenea, raportul A.N.R.S.C. este insotit de mai multe masuri clare pe care primaria trebuie sa le respecte urgent.Enunt aici cateva:- Autoritatile locale ale Sectorului 1 vor adopta toate masurile necesare in vederea calcularii si recuperarii tuturor sumelor platite nelegal catre Compania Romprest SA ca urmare a efectuarii de plati catre acest operator la alt tarif fata de cel aprobat in Hotararea de Consiliu Local: 117.904.660 lei;- Autoritatile locale ale Sectorului 1 din Bucuresti vor proceda la eliminarea tarifului de stationare a tuturor utilajelor din parcul auto;- Autoritatile locale ale Sectorului 1 din Bucuresti vor elabora si aproba documentatia de atribuire a activitatii de sortare a deseurilor de pe raza administrativa a Sectorului 1;- Autoritatile locale ale Sectorului 1 din Bucuresti vor adopta printr-un act aditional reducerea duratei contractului la o perioada de 18 ani.Asadar, dupa ce instanta mi-a dat castig de cauza si a decis definitiv saptamana trecuta ca nu se poate retine in favoarea Companiei Romprest S.A. exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pe aria administrativa a Sectorului 1, o alta autoritate a statului (A.N.R.S.C.) confirma ca fosta administratia a platit nelegal sume enorme de bani catre acest operator fara acordul Consiliului.In sedinta de Consiliu Local din data de 23.03.2021, am introdus pe ordinea de zi suplimentara a Consiliului Local mai multe masuri de reglementare a relatiei contractuale dintre Primaria Sectorului si operatorul de salubrizare, masuri recomandate de instanta si de A.N.R.S.C.PS: Tot A.N.R.S.C. a amendat Primaria Sectorului 1 cu suma de 30.000 de lei pentru ca in perioada 2017-2019 a platit catre operatorul de salubrizare aceste sume de bani fara acordul Consiliului. Voi lua toate masurile legale pentru ca acesta amenda sa fie platita din banii fostului primar, nu din banii cetatenilor sectorului 1", a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook. Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv luni, 15 martie, ca nefondata, ordonanta presedintiala introdusa de compania Romprest impotriva Consiliului Local al Sectorului 1 , Primariei Sectorului 1 si a primarului Clotilde Armand ( USR -PLUS), caz care are legatura cu colectarea gunoaielor de pe spatiul public.