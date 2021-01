Clotilde Armand publica o lista de avocati care au avut contracte cu ADP Sector 1. Aparatorul fostului edil, Dan Tudorache, a incasat 225.000 de lei

Sursa: Facebook/ Clotilde Armand

Postarea primarului Sectorului 1

"Acestea sunt sumele platite de Administratia Domeniului Public Sector 1 in perioada 2018-2020 pentru servicii juridice chiar daca institutia are departament juridic," scrie Clotilde Armand.- In 2018, patru cabinete de avocati au incasat aproximativ 115.000 de lei.- In 2019, patru cabinete de avocati si o casa de avocatura au incasat aproximativ 485.000 de lei.- In 2020, trei cabinete de avocati si o casa de avocatura au incasat aproximativ 152.000 de lei.Potrivit datelor comunicate de Clotilde Armand, avocatul Mihai Dragan, care-l reprezinta in prezent pe fostul primar al Sectorului 1, Dan Tudorache , a incasat, in perioada 2018-2020, suma de 225.000 de lei.Acestea sunt sumele platite de Administratia Domeniului Public Sector 1 in perioada 2018-2020 pentru servicii juridice chiar daca institutia are departament juridic.Nu stim cum au aparat aceste case de avocatura intersele comunitatii locale insa stiu ca in mandatul meu asa ceva nu se va mai intampla.