Tensiuni la primăriile din București. Clotilde Armand, după ce Nicușor Dan a transmis că nu-i dă parcurile Cișmigiu și Herăstrău: „Are numărul meu de telefon și m-ar fi putut contacta”

parcurile Herăstrău și Cișmigiu, că „este absurd” să afle din presă.Armand susține că anterior, Nicușor Dan ar fi avut inițiativa ca cele două parcuri să fie administrate de Sectorul 1.„Am aflat și eu din presă că dl. primar general a declarat că nu se pune problema ca Primăria Sectorului 1 să preia parcurile Herăstrău și Cișmigiu... iar Primăria Sector 1 ar avea o datorie de 19 milioane lei către Primăria Municipiului București.Recunosc că este puțin absurd să aflu din presă asta. Dl. primar are numărul meu de telefon și m-ar fi putut contacta să mă anunțe înainte. În condițiile în care am avut o întâlnire în urmă cu câteva luni cu dl. primar general unde am discutat și am convenit la inițiativa lui să preluăm noi parcurile Cișmigiu și Herăstrău pentru a putea face investiții. N-am fi pus pe ordinea de zi a ședinței Consiliu Local de ieri acest proiect dacă n-am fi avut acordul d-lui primar.Sper ca situația dezastruoasă a parcurilor Herăstrău și Cișmigiu să se rezolve urgent. Voi înainta către Primăria Municipiului București o nouă solicitare pentru preluarea în administrare a celorlalte parcuri de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea ALPAB.De asemenea, îl anunț pe dl. primar general că Primăria Sectorului 1 și-a plătit datoria față de Primăria Capitalei și îl rog să nu mai dezinformeze opinia publică”, a transmis Clotilde Armand Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, respinge varianta preluării în administrare a Parcului " Regele Mihai I al României" şi a Parcului Cişmigiu de către Primăria Sectorului 1."Nu se pune problema ca Primăria Sector 1 să preia parcurile Cişmigiu şi Herăstrău, doamna primar Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat în sectorul său şi nici nu are capacitatea financiară pentru a face acest lucru. În acest moment, Primăria Sector 1 are chiar o datorie de 19 milioane lei către PMB", a precizat edilul general, conform unui comunicat PMB.Consiliul Local Sector 1 a adoptat, în şedinţa de joi, un proiect prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) transmiterea în administrarea autorităţii locale a Parcului "Regele Mihai I al României", precum şi a Parcului Cişmigiu, aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti, în vederea reabilitării şi modernizării lor.Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi 'pentru' şi 6 abţineri.În ceea ce priveşte Parcul "Regele Mihai I al României", în forma iniţială proiectul se referea doar la o parte din acesta, însă PSD a adus un amendament, care a fost adoptat, prin care este vizat întreg parcul.Potrivit referatului de aprobare, preţul lucrărilor de amenajare şi intervenţie privind Parcul "Regele Mihai I al României" este estimat la circa 109 milioane de lei, iar referitor la Parcul Cişmigiu - la aproximativ 61,8 de milioane de lei.