Clotilde Armand, reactie la un articol din Sputnik: Am avut curajul sa scutur cuibul de infractori mufati la banii publici, mafia gunoaielor si mafia imobiliara

"Cand scrie presa lui Putin ca "ti-a dat lovitura" inseamna ca faci foarte bine ceea ce faci si esti pe drumul cel bun. Atentie! Vor urma rauri de calomnii si de minciuni despre mine in zilele urmatoare prin presa sponsorizata ani de zile de fostele administratii rosii ale Bucurestiului. Nu le bagati in seama", spune Clotilde Armand pe Facebook Primarul expune si motivele pentru care exista astfel de reactii: "Pentru ca eu am avut curajul sa scutur cuibul lor de infractori mufati la banii publici, mafia gunoaielor si mafia imobiliara. Noi am inceput cu reorganizarea administrativa. Am dat afara zeci de angajati pe care nu-i vazuse nimeni niciodata, am anulat zeci de avize si autorizatii de construire pentru mafia imobiliara, am demascat mizeria si grupul organizat din politia locala"."Avem un oras de reconstruit. Asta e datoria noastra. Si asa vom face. Impreuna. Si nimic nu va sta in cale. Pana la capat", mai sustine primarul Sectorului 1.Procurorul Sorin Eugen Iasinovschi de la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunsocuta drept Sectia Speciala, a dispus printr-o ordonanta de delegare ca Politia Bucuresti sa renumere toate voturile de la alegerile locale din Sectorul 1 din Bucuresti, castigate de Clotilde Armand ( USR ), in fata lui Dan Tudorache PSD ).Procurorul a luat aceasta masura intr-un dosar constituit ca urmare a plangerii facute PSD Sectorul 1 impotriva lui Dan Barna , presedintele USR , procurorul Nicolae Sprancu - presedintele Biroului Electoral Sector 1 (magistratul atrage competenta Sectiei Speciale- n.red.) si Andrei Nicolescu, membru USR.