Clotilde Armand reclama un fake-news si anunta noi demiteri in Politia locala: Astazi vor pleca toti angajatii care au facut si fac politie politica

Postarea edilului

"Tot ce ati citit despre aceasta tema in ultimele 24 de ore este fake news," scrie Armand pe Facebook "Daniel Dobos nu este consilierul meu, nu a fost si nu va fi. Fiti foarte atenti: Tot ce ati citit despre aceasta tema in ultimele 24 de ore este fake news.In alt registru: constat ca responsabilii din Politia locala continua sa ma urmareasca si sa-si foloseasca functia publica pentru a face politie politica. L-am demis ieri pe seful politiei locale Sector 1. Astazi vor pleca din politia locala toti angajatii care au facut si fac politie politica. De la primul la ultimul. Si incepem curatenia cu departamentul de monitorizare," scrie Armand.Presedintele filialei din Turda a partidului Uniunea Salvati Romania, Daniel Dobos, s-a autosuspendat din functie, in 2017, dupa ce in presa locala a aparut informatia ca el a fost condamnat pentru doua crime comise in urma cu 25 de ani, cand era garda de corp, si a executat 15 ani de inchisoare in Germania.