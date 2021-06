Clotilde Armand anunta ca va verifica modul de stabilire a tarifelor practicate de Romprest din 2011 si pana in prezent

Sectorul 1 va avea propria statie de sortare a deseurilor

"Dupa o munca de 8 luni de zile, am reusit sa-i conving pe consilierii locali de necesitatea unui control strict asupra modului in care Romprest a tarifat, de-a lungul timpului, serviciile de salubrizare de pe raza Sectorului 1.Am introdus acest proiect de hotarare de mai multe ori pe ordinea de zi si, intr-un final, astazi, a fost votat. Din respect pentru banul public si pentru comunitatea locala, trebuie sa platim pretul corect pentru serviciile pe care le presteaza operatorul de salubrizare. Bataia de joc in ceea ce priveste cheltuirea banului public trebuie sa ia sfarsit", a declarat, in cadrul sedintei Consiliului Local al Sectorului 1, primarul Clotilde Armand Consiliul Local al Sectorului 1 a votat joi, 24 iunie 2021, proiectul de hotarare pentru aprobarea unor masuri privind activitatea de sortare a deseurilor municipale si a deseurilor similare in statii de sortare din cadrul serviciului public de salubrizare organizat la nivelul Sectorului 1. Potrivit proiectului de hotarare votat astazi, delegarea gestiunii actiunii de sortare se va realiza prin atribuirea unui contract/unor contracte de achizitii publice de servicii.In paralel, va fi identificat si dobandit dreptul de administrare asupra terenului de 40.000 mp pe care va fi construita statia de sortare in termen de maximum 1 an de zile dupa care va fi construita infrastuctura necesara sortarii deseurilor.