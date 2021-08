Nou scandal privind alegerile de la Sector 1. Ciolacu cere demisia primarului și ancheta. Clotilde Armand: „Un nou fake-news grosolan a apărut simultan la televiziunile abonate la bănii primăriei”

Marcel Ciolacu cere demisia lui Clotilde Armand şi anchetarea sa de către procurori

„Câteva precizări pentru televiziunele care difuzează imagini cu “Clotilde cu mâna pe voturi!" și spun că eu aș fi fost în camera respectivă din sediul BES 1: ghinion! Doamna respectivă indicată de avocatul lui Tudorache și de televiziunile de casă ale PSD nu sunt eu 😄. Seamănă dar nu răsare.Un nou fake-news grosolan a apărut simultan la televiziunile abonate la bănii primăriei până să ajung eu primar (RTV & A3), sunt încercări disperate ale lui Dan Tudorache și ale avocatului acestuia de a distrage atenția de la dosarele deschise de DNA . De 9 luni se chinuie să zică că am furat voturile și nimeni nu-i crede. Pentru că Justiția nu minte. Nu am intrat niciodată în camera unde se numărau voturile, în imagini se vede clar că este vorba de o altă persoană. Nivelul știrilor false create de PSD a ajuns prea departe. Îi voi acționa în judecată pe toți cei care sunt părtași la manipularea aceasta grosolană.Văd că s-a grăbit și președintele PSD cu concluziile. Îi dau un sfat prietenesc: Dle. Ciolacu, schimbați-vă ochelarii”, a scris Clotilde Armand pe Facebook Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, cere, vineri seară, demisia lui Clotilde Armand şi anchetarea sa de către procurori, după ce în spaţiul public au apărut imagini potrivit cărora primarul din Sectorul 1 ar fi intrat în camera cu voturile în seara alegerilor locale.”Demisia Armand! Şi apoi pe mâna procurorilor! Poate acum înţelege toată lumea de ce Iohannis vrea cu orice preţ desfiinţarea SIIJ!!! Ce face SIIJ acum este să renumere voturile furate deja de Clotilde Armand?! Asta nu mai e o problemă a sectorului 1, ci a democraţiei romaneşti”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Marcel Ciolacu.Acesta consider că autorităţile trebuie să intervină.”Încă mai cred în puterea instituţiilor statului. Acum cetăţenii trebuie să vadă că statul nu e slab. Le cer autorităţilor sa intervină şi să deschidă de urgenţă o anchetă penală”, a mai scris Ciolacu.Acesta anunţă că, dacă nu se vor lua măsuri, PSD va folosi toate mijloacele politice pe care le are la dispoziţie.”Dreptatea trebuie facută! Le vom spune oamenilor că statul român e slab în faţa abuzurilor şi e nevoie de noi, cetăţeni. Vom strânge semnături şi o vom demite pe Armand! Iar toţi politicienii, indiferent de partid, trebuie să ia atitudine!!! Să semnăm toate partidele un protocol şi să strângem împreună semnăturile”, a mai afirmat liderul PSD.Reacţia acestuia vine după ce România TV a prezentat, vineri seară, imagini potrivit cărora primarul din Sectorul 1 ar fi intrat în camera cu voturile în seara alegerilor locale.Scandalul numărării voturilor de la Sectorul 1 a izbucnit după difuzarea unor imagini în care persoane despre care se afirma că ar fi membri ai USR PLUS umblau la sacii cu voturi pentru Primăria Sectorului 1 al Capitalei.Fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache a depus o plângere legată de rezultatul alegerilor şi a reclamat comiterea unor infracţiuni de către Dan Barna , preşedintele USR , procurorul Nicolae Sprâncu – preşedintele Biroului Electoral Sector 1 şi Andrei Nicolescu, membru USR.