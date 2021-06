Clotilde Armand a sesizat Inspectia Judiciara in cazul procurorului SIIJ care a spus ca alegerile de la Sectorul 1 au fost fraudate

"Am trimis catre Inspectia Judiciara o sesizare impotriva procurorului de la Sectia Speciala infiintata de Dragnea si Tudorel Toader , procurorul care se ocupa de numararea voturilor si care a afirmat ieri la un post TV inainte sa-si termine ancheta ca au fost fraude la alegerile locale din Sectorul 1 . Si ce sa vezi? Respectiva declaratie a procurorului din promo a disparut imediat de pe toate site-urile PSD imediat dupa ce am depus sesizarea. Asa, ca nu mor caii cand vor cainii", a scris Clotilde Armand pe Facebook Procurorul Sorin Iasinovschi, care ancheteaza dosarul alegerilor din Sectorul 1 al Capitalei, a afirmat, intr-un interviu pentru Kanal D, ca exista frauda "la nivelul sectiilor", insa nu poate spune ca au disparut saci cu voturi.Acesta a mai adaugat ca suspiciunile cu privire la frauda alegerilor din Sectorul 1 al Capitalei au fost intarite de imaginile "unde au aparut persoane care umblau cu rucsacul in spate, la miez de noapte, fara sa aiba acces in cladirea respectiva", dar si de faptul ca "nimeni nu a oferit o explicatie logica" dupa ce acele imagini au aparut public. "Aceste suspiciuni au intarit plangerea partii vatamate si ne-au convins ca trebuie sa facem o ancheta serioasa si sa vedem daca s-a intamplat ceva, daca s-a luat ceva de acolo, daca s-a adus ceva de acolo, ca la final alegatorii sa stie ca ce s-a consemnat este ceea ce au votat, sau au existat si fraude. Noi nu am pornit in aceasta ancheta cu scopul de a demonstra o frauda, noi am pornit cu scopul de a afla adevarul", a spus procurorul.