Clotilde Armand explică de ce prefectul Alin Stoica nu a prelungit starea de alertă în Sectorul 1. „Fără facturi umflate și fără curățenie fictivă”

Reprezentanții companiei au dat asigurări că vor asigura continuitatea serviciului public de salubrizare, susține Armand. Prefectul Capitalei a decis să nu prelungească starea de alertă în Sectorul 1 pentru că astăzi la prefectură a avut loc o întâlnire între reprezentanții companiei de salubrizare și Primăria Sectorului 1 iar compania Romprest Service S.A, din cauza căreia am ajuns să avem stare de alertă pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1, a dat asigurări că nu mai șantajează autoritatea locală și că poate asigura continuitatea serviciului public de salubrizare așa cum prevede legea salubrizării și regulamentul municipial de salubrizare.De asemenea, compania de salubrizare a acceptat ceea ce noi am spus de aproape un an de zile și a refuzat sistematic să priceapă, menținând un șantaj ticalos: fără facturi umflate și fără curățenie fictivă. În caz contrar vom aveam din nou stare de alertă”, a transmis primarul Sectorului 1, Clotilde Armand