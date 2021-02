Clotilde Armand sustine ca a transferat catre Romprest suma de 14 milioane de lei pentru plata salariilor si a combustibilului

Scrisoarea Romprest

Notificarea primarului

"O parte din actionarii companiei Romprest SA au decis anul trecut sa ne santajeze lasand gunoiul pe strazile Sectorului 1. Saptamana trecuta au inceput din nou acest santaj amenintand ca de maine nu vor mai ridica gunoiul. Argumentele? Nu mai au bani de salarii si de combustibil din cauza ca Primaria Sectorului 1 nu a platit facturi declarate nelegale de Curtea de Conturi din vremea primarului diamant.Pentru aceste facturi, Romprest a cerut executarea silita a Primariei, iar instanta le-a respins solicitarea. Am transferat astazi catre Romprest suma de 14 milioane lei pentru plata salariilor si a combustibilului. Solicitarea lor era plata a 100 milioane lei pentru facturi restante, in conditiile in care anul trecut Primaria Sectorului 1 a achitat deja 200 de milioane lei catre Romprest", a scris Armand, pe Facebook Ea si-a exprimat speranta ca toti angajatii acestei companii vor constientiza ca sunt importanti pentru autoritatea si comunitatea locala. "Il vom actiona in instanta pe directorul general adjunct al Romprest pentru toate calomniile, santajul si linsajul mediatic orchestrat de acesta", a adaugat Clotilde Armand.Romprest a postat, miercuri, pe site-ul sau, o scrisoare deschisa catre presedintii Aliantei USR PLUS Dacian Ciolos si Dan Barna pe tema limitarii/suspendarii activitatilor din cadrul serviciului public de salubritate in Sectorul 1 incepand de joi, pana la adoptarea unei hotarari a Consiliului local prin care sa se implementeze solutiile pe care afirma ca le-a negociat cu comisia mixta de mediere privind esalonarea debitelor restante si diminuarea temporara pentru 6 luni a unor operatiuni din cadrul activitatilor serviciului."Actiunile primarului Sectorului 1 sunt contrare legii, utilizate in scop personal/de grup, precum si de intoxicare/manipulare a cetatenilor. (...) Consideram ca sunt in egala masura condamnabile atat actiunile ilegale si abuzive ale primarului USR PLUS Clotilde Armand, cat si lipsa de actiune a organizatiei politice care o sustine, Alianta USR PLUS, in a se dezice de aceste practici si a interveni pentru a stopa aceste actiuni", se arata in scrisoarea deschisa semnata de directorul general adjunct al Romprest Marian Bogdan Adimi.In scrisoare se mentioneaza ca, in cadrul intalnirilor comisiei mixte, Romprest a formulat o propunere privind esalonarea debitelor restante ale Primariei Sectorului 1 de peste 101,9 milioane de lei (la data propunerii) pe o perioada de 8 luni, cu trei luni de gratie, renuntarea la penalitati si executarea silita, interdependent cu diminuarea temporara a activitatilor pentru o perioada de 6 luni si reducerea cheltuielilor la bugetul local cu 39,8 milioane de lei, in considerarea constrangerilor bugetare invocate de administratia locala.Primaria Sectorului 1 informa, duminica, printr-un comunicat, ca primarul Armand a cerut companiei Romprest, prin intermediul unei notificari, sa puna la dispozitie, de urgenta, toate informatiile si datele necesare pentru verificarea cantitatii serviciilor efectiv prestate si refacerea facturilor fiscale in sensul corelarii valorii acestora cu serviciile efectuate.In notificare se preciza ca este necesar sa se clarifice faptul ca Romprest si comisia mixta constituita in conformitate cu HCL 293/15.12.2020 "nu au negociat nicio oferta", cu atat mai putin sa ajunga la un acord de vointa.Conform documentului, in urma discutiilor avute de membrii comisiei si reprezentantii Romprest, in data de 25 ianuarie, compania a transmis o oferta care este in analiza personalului din cadrul aparatului de specialitate.