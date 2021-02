Clotilde Armand vrea ca sediul Institutului Levantului sa devina o scoala: "Ce face aceasta institutie?! Nimeni nu stie. Doar ca plateste salarii anuale de 500.000 de euro"

"Exista o mare provocare pentru scolile din Sectorul 1 care sunt tot mai aglomerate. Ne dorim ca, in cel mai scurt timp posibil, sa eliminam supraglomerarea din clase pentru ca elevii nostri sa invete in conditii civilizate. Am trecut astazi pe langa o cladire situata la cativa metri de Arcul de Triumf. Cladirea se numeste Institutul Levantului. In perioada in care Romania era condusa de Dragnea a fost infiintat acest Institut de Studii Avansate a Culturii si Civilizatiei Levantului condus de fostul presedinte al Romaniei - dl. Emil Constantinescu. Ce face aceasta institutie?! Nimeni stie. Se stie doar ca institutia plateste salarii anuale de peste 500 de mii de euro. Pentru ce?!Sa revenim insa la scoli. Avand in vedere deficitul unitatilor de invatamant din Sectorul 1, propun sa preluam noi cladirea in care functioneaza in prezent Institutul Levantului si sa o transformam intr-o scoala. De exemplu: aici poate functiona Scoala Pia Bratianu Nr. 2. (pentru cine nu stie, la scoala Pia Bratianu elevii invata in trei schimburi).Trebuie sa investim in viitorul copiilor nostri si sa lasam la o parte sinecurile din trecut", a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook In aprilie 2018, Guvernul Dancila debloca 29 de angajari la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului, o institutie condusa de fostul presedinte, Emil Constantinescu, si infiintata la initiativa lui Calin Popescu Tariceanu Infiintarea Institutului Levantului s-a lovit de opozitia Guvernului Ciolos, a presedintelui Klaus Iohannis - care a retrimis legea la Parlament pentru revizuire, dar si de opozitia fostului vicepresedinte al Academiei Romane, Victor Spinei. Argumentele impotriva institutului au mers de la lipsa specialistilor romani in domeniu pana la inadecvarea surselor de finantare.O pozitie dura a avut-o fostul senatorul USR Vlad Alexandrescu , care, in timpul dezbaterilor din Comisia de Cultura, a calificat institutul drept "o sinecura".Institutul pentru Studiul Levantului, condus de Emil Constantinescu (profesor de geologie) se afla in subordinea Senatului.Obiectul de activitate al institutului este "extinderea cercetarilor stiintifice asupra culturilor si civilizatiilor din spatiul istoric al Levantului (Orientul Mijlociu, nordul Africii, Balcani, Caucaz) (...); promovarea dialogului intre popoarele din spatiul istoric al Levantului in vederea crearii unei culturi a pacii prin dialog intre mediul academic, liderii religiosi si tanara generatie".Ce spunea in 2016 academicianul Victor Spinei despre Institut: "Oportunitatea unui astfel de institut la nivelul actual al potentialului stiintific national nu ni se pare justificata, intrucat centrele de cercetari academice, universitare si muzeale din Romania nu dispun in momentul de fata decat de un numar foarte redus de autentici specialisti capabili sa abordeze cu competenta problemele complexe legate de civilizatia Levantului, iar acestia sunt aproape in totalitate ajunsi la o varsta inaintata. Precizam ca pentru o tratare docta a chestiunilor respective este nevoie de arabisti, turcologi, bizantinisti, semitologi, politologi etc. cu preocupari statornice in domeniu, specializati in centre stiintifice autorizate din Orient sau Occident, cu atat mai mult cu cat tematica avuta in vedere de initiatorii ISACCL nu se regaseste decat cu totul tangential in programele studiilor universitare din Romania".