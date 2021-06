Clotilde Armand va propune joi, in sedinta Consiliului Local Sector 1, rezilierea contractului cu Romprest VIDEO

Primarul a invocat faptul ca firma practica tarife mult mai mari fata de alte orase sau sectoare pentru un serviciu public. Invitat prin telefon, Iancu Toader, avocatul companiei de salubritate, a spus ca Romprest este de acord cu renegocierea tarifelor. Serviciul public nu are voie sa fie intrerupt . Operatorul este obligat sa asigure continuitatea serviciului de salubritate. O sa-mi mentin punctul de vedere. Este important sa avem aceasta dezbatere. Eu o sa cer rezilierea contractului cu Romprest.Am adus constant problema operatorului de salubritate. Contractul nu mai are nicio legatura cu realitatea. (...) Tarifele nu au legatura cu realitatea. Aici vorbim de monopol. Nu avem referinta pietii", a spus Clotilde Armand, potrivit tvr.ro. Este aceeasi placa a dezinformarii a unei situatii nereale" , a spus la randul sau Iancu Toader, avocatul firmei de salubritate, invitat prin telefon. El a adaugat ca Romprest a venit de nenumarate ori cu propuneri de rezolvare a situatiei, de la renuntarea la creante, la esalonarea datoriilor. "Doamna primar nu intelge ca suntem intr-un stat de drept . Suntem de acord cu orice, in conditiile in care suntem platiti", a completat Toader, care a sustinut ca Romprest este de acord cu renegocierea tarifelor.