Posibile sanctiuni pentru politicianul PSD care a spus despre Clotilde Armand ca "in Franta era rapita si violata": "Putem sa dam amenda intre 1.000 si 30.000 de lei"

Politicianul a spus, referitor la agresiunea invocata de primarul Sectorului 1 Clotilde Armand , ca aceasta "in Franta era rapita si violata zile in sir" "Am dispus autosesizare. O sa citam partile, intrebam partile cu privire la subiectul plangerii sau autosesizarii, dupa care vom adopta o decizie. Probabil intr-o luna, cam asa. Putem sa dam amenda contraventionala, daca consideram ca a depasit limita libertatii de exprimare si a incalcat demnitatea umana in acest caz. Putem sa dam amenda incepand de la 1.000 de lei pana la 30.000 de lei", a afirmat Asztalos Csaba, joi pentru News.ro.La o postare pe Facebook a liderului deputatilor USR PLUS Ionut Mosteanu despre agresiunea la un semafor a unui individ care i-a batut cu pumnii in masina si a strigat la Clotilde Armand , consilierul judetean PSD Vrancea Ioan Micu a comentat ca "in Franta era rapita si violata zile in sir, aoleu stai ca asta-i convenea bebelusei albe de Guadalupe". Organizatia PSD Vrancea a anuntat miercuri seara ca se dezice total de comentariul "facut in nume personal" de consilierul judetean Ioan Micu."PSD Vrancea nu accepta sub nici o forma si in niciun mediu o astfel de atitudine, fie ea publica sau privata. Drept urmare, voi solicita excluderea dl. Ioan Micu din organizatia judeteana a PSD Vrancea", a precizat presedinte interimar al organizatiei PSD Vrancea, deputatul Nicusor Halici.In replica la postarea lui Micu, liberalul Catalin Toma, presedinte al Consiliului Judetean Vrancea, a precizat ca Ioan Micu "a depasit orice limita a bunului simt in ceea ce priveste exprimarea pe paginile de socializare"."Consilierul judetean PSD Ioan Micu a depasit orice limita a bunului simt in ceea ce priveste exprimarea pe paginile de socializare. Social-democratul a jignit-o pe Clotilde Armand, primarul sectorului I al Capitalei, "aplaudand" indirect modul in care aceasta a fost agresata in Bucuresti . << In Franta era rapita si violata zile in sir >> . Acesta este comentariul incalificabil postat de Micu, personaj care si-a dat arama pe fata, oferind publicului masura caracterului sau indoielnic. In conditiile in care Ioan Micu este consilier judetean, gestul sau afecteaza si imaginea institutiei, motiv pentru care solicit public conducerii PSD Vrancea (care o mai fi ca nu se stie prea bine), sanctionarea membrului social-democrat pentru derapajul de care a dat dovada. Trebuie sa ne delimitam clar de astfel de iesiri necontrolate. Respectul si decenta trebuie sa primeze indiferent de culoarea politica a celor care ajung sa aiba opinii contrare", a scris Catalin Toma, pe Facebook.Clotilde Armand a sustinut ca a fost agresata in trafic miercuri dimineata, cand la stopul unui semafor un barbat agresiv a venit spre masina sa, a inceput sa loveasca cu pumnii in geam si a incercat sa-i deschida usa de mai multe ori."Guys, sunteti tot mai penibili. Nu ma intimidati", este mesajul primarului Sectorului 1 catre cei pe care ii supecteaza ca s-ar afla la originea incidentului.