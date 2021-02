"Razboiul gunoaielor" din Sectorul 1 intra in faza critica, Romprest ameninta ca nu mai scoate masinile din garaj. Clotilde Armand: "Nu voi mai tolera santajul si amenintarile Mafiei"

Amenintarile Romprest

Foto: Antena 3 (captura)

Postarea primarului sectorului 1

Primarul ii asigura pe toti locuitorii Sectorului 1 ca nu vor mai trece prin situatia in care am fost in luna decembrie, cand Romprest nu a mai ridicat, timp de cateva zile, gunoaiele "necontrolate" din sector. "Nu voi mai tolera santajul si amenintarile Mafiei Gunoaielor. Sectorul 1 plateste servicii de salubrizare si de 10 ori mai scumpe fata de restul tarii. Primaria Sectorului 1 a fost un partener onest, Primaria Sectorului 1 nu este robinet cu bani pentru offshore-ul lor transpartinic", scrie Clotilde Armand.Postarea primarului vine dupa ce mai multi angajati ai Romprest au iesit in Piata Victoriei cu masinile de salubritate si au cerut Primariei Sectorului 1 sa achite facturile restante, in valoare de aproximativ 100 de milioane de lei.Ei spun ca a fost incalcat contractul, iar preturile nu sunt deloc exagerate. In cazul in care nu sunt platiti banii, compania a amenintat ca de joi nu vor mai misca masinile din garaj, asa ca nu vor mai strange deseurile si nu vor mai face salubrizare pe raza Sectorului 1. Evenimentul a fost mediatizat intensiv de Antena 3.Intr-o noua incercare de santaj, firma de salubrizare si-a scos masinile la protest prin Sectorul 1 in speranta ca primaria le plateste facturile emise nelegal anul trecut, facturi neachitate de primarul PSD - cel cu diamantele. Frumoasa miscare. Din nefericire pentru conducerea acestei firme spun ca nu am fost impresionata de santajul "protestului" si nici de notificarea prin care ameninta ca incepand cu data de 11.02.2021 nu mai ridica gunoiul stradal necontrolat din Sectorul 1.Acum, eu am trimis aceasta adresa catre companie de salubrizare si vreau sa o fac publica:Catre: Compania Romprest Service SA ("Romprest")Adresa: Bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti In atentia: Dlui. Marian-Bogdan Adimi, Director general adjunctEmail: office@romprest.roReferinta: Adresa de notificare nr. 559/03.02.2021Nr. de pagini (inclusiv anexe): 5 paginiData: 05.02.2021Stimate domn,Ca urmare a Adresei de Notificare a incalcarii drepturilor Operatorului delegat si de limitare/suspendare pe perioada nedeterminata, in consecinta, a activitatilor din cadrul Serviciului public de salubritate pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 1 a Municipiului Bucuresti nr. 559/03.02.2021 ("Adresa de Notificare"),Avand in vedere:A. Prevederile Contractului de delegare a gestiunii prestarii serviciilor de salubritate pe raza administrativa a Sectorului 1 Bucuresti nr. J077/S/30.06.2008 ("Contractul de Delegare");B. Incheierea din data de 29.12.2020 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. 41225/299/2020;C. Adresa nr. 5897/16.12.2020 prin care vi s-a solicitat justificarea serviciilor efectiv prestate, fiind, totodata, informati ca plata nu se va efectua decat dupa refacerea facturilor fiscale pentru a fi puse in acord cu serviciile real prestate,Va transmitem prezentaNotificarePrin care va aducem la cunostinta urmatoarele:1. Ca o remarca prealabila, apreciem necesar sa clarificam faptul ca Romprest si Comisia mixta constituita in conformitate cu HCL nr. 293/15.12.2020 nu au negociat nicio oferta, cu atat mai putin sa ajunga la un acord de vointa. De altfel, in urma discutiilor avute de membrii comisiei si reprezentantii Romprest, in data de 25.01.2021, Romprest a transmis oferta inregistrata sub nr. 395/25.01.2021.2. Oferta dvs. este in analiza personalului din cadrul aparatului de specialitate si intentia noastra era sa revenim cu o contraoferta ajustata resurselor bugetare disponibile pentru anul in curs. De asemenea, va rog sa luati act ca solicitarea noastra a fost de ajustare a Contractului de Delegare la nevoile reale ale Sectorului 1, cu consecinta reducerii prestatiilor si tarifelor pe care le aplicati.3. Mai mult, pana la data prezentei, nu ati venit cu o oferta de ajustare a Contractului de Delegare, singura propunere a fost aceea de reducere doar temporara a cantitatii prestatiilor, cu conditia asumarii de catre autoritatea contractanta a unor obligatii exorbitante fata de "concesiile" facute de Romprest. In cadrul ofertei dvs. nu regasim nicio propunere de reducere a tarifelor, desi tarifele pe care le practicati sunt cu mult peste nivelul tarifelor aprobate in alte unitati administrativ-teritoriale din tara.4. Asadar, suspendarea/limitarea prestarii serviciilor pana la adoptarea unei hotarari prin care sa se aprobe oferta "negociata" nu poate fi catalogata decat in registrul unei conditionari bazate pe premise false. Nu am negat niciodata posibilitatea unei negocieri, insa, evident, conditionata de o conduita marcata de buna-credinta din partea actorilor implicati. Or, nu putem aprecia ca fiind de buna-credinta o parte care transmite unilateral o oferta despre care afirma ca a fost negociata si acceptata, daca aceste operatiuni nu au avut loc. Cu atat mai putin nu poate fi vorba de un refuz de a accepta de catre autoritatea contractanta oferta "negociata", de vreme ce aceasta "oferta" nu a fost niciodata negociata de comisia mixta sau de conducerea executiva a autoritatii contractante.5. De asemenea, va reamintim ca plata facturilor emise de Romprest a fost suspendata de instanta de executare care a apreciat ca exista indicii privind nelegalitatea executarii silite. In acest context, va punem in vedere ca acuzatiile privind eventuale "abuzuri" ca urmare a neplatii facturilor emise de dvs. sunt lipsite de baza factuala.6. Conform art. 7.2 lit. a) din Contractul de Delegare, operatorul are obligatia de a tine o gestiune separata pentru fiecare operatiune in parte, pentru a stabili volumul de lucrari. In baza acestei prevederi contractuale, autoritatea contractanta a solicitat operatorului sa puna la dispozitie toate datele GPS pentru a putea determina volumul exact al serviciilor prestate de operator.7. Desi autoritatea contractanta a transmis solicitari precise, operatorul a refuzat sa puna la dispozitie toate datele si informatiile in vederea verificarii cantitatii serviciilor efectiv prestate. Mai mult, operatorului i s-a solicitat sa refaca facturile pentru a reflecta neregulile constatate prin rapoartele intocmite de Politia Locala Sector 1.8. Cu toate acestea, Romprest a refuzat sistematic sa refaca facturile fiscale, consecinta fiind aceea a suspendarii platilor. Conform art. 8.1 lit. a) din acelasi contract, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului prestat, cu obligatia corelativa a operatorului de furniza toate informatiile solicitate de autoritatea contractanta. Neexecutarea acestei obligatii este sanctionata cu aplicarea penalitatilor prevazute de art. 11.1 din Contractul de Delegare.9. Nu negam dreptul operatorului de a proceda dupa intima sa convingere fie la suspendarea prestatiilor, fie la limitarea acestora, insa va rugam sa aveti in vedere trei aspecte esentiale:a) Pe de o parte, suspendarea/limitarea nu poate afecta colectarea gunoiului menajer si a celui municipal (art. 7.1 lit. g), teza a II-a din Contractul de Delegare);b) Neplata facturilor este determinata de refuzul de a pune la dispozitie datele GPS si informatiile necesare pentru a putea verifica facturile din perspectiva cantitatii prestatiilor efectiv realizate;c) Executarea obligatiei de plata a fost dispusa de instanta de executare care a apreciat, prima facie, ca executarea silita este, aparent, abuziva.10. In concluzie, raportat la cele de mai sus, va solicitam urmatoarele:a) Sa puneti la dispozitie, de urgenta, toate informatiile si datele necesare pentru verificarea cantitatii serviciilor efectiv prestate;b) Sa refaceti facturile fiscale in sensul corelarii valorii acestora cu serviciile efectiv prestate;c) Sa ne comunicati programul de colectare a deseurilor pentru a putea prelua executarea serviciului incepand cu data de 11.02.2021, cu respectarea principiului protectiei utilizatorilor prevazut de art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 101/2006.11. In incheiere, va reamintim prevederile art. 11.3 din Contractul de Delegare care da dreptul autoritatii contractante sa procedeze la rezilierea Contractului in cazul in care operatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate. Una din aceste obligatii consta in asigurarea prestarii serviciului in regim de continuitate, la standarde inalte de calitate, in schimbul unei remuneratii corecte a operatorului.Va asiguram de intreaga noastra disponibilitate pentru a identifica o solutie de natura sa respecte principiul echilibrului contractual, cu luarea in considerare a rigorilor specifice serviciului de interes economic general (SIEG), atat din perspectiva legislatiei privind ajutorul de stat, cat si din perspectiva respectarii normelor privind asigurarea concurentei pe o piata cu specific de monopol".Daca aceasta companie lasa din nou gunoiul pe strazi si refuza sa-si onoreze obligatiile contractuale din data de 12.02.2020 va intra alt operator in regim de urgenta.Ii asigur pe toti locuitorii Sectorului 1 ca nu vom mai trece prin situatia in care am fost luna trecuta. Nu voi mai tolera santajul si amenintarile Mafiei Gunoaielor. Sectorul 1 plateste servicii de salubrizare si de 10 ori mai scumpe fata de restul tarii. Primaria Sectorului 1 a fost un partener onest, Primaria Sectorului 1 nu este robinet cu bani pentru offshore-ul lor transpartinic.Cu mine nu le mai merge.