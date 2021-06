Rasturnare de situatie. Clotilde Armand sustine ca contractul dintre Romprest si Primaria Sectorului 1 este nul

"Astazi am aflat ceva incredibil: Contractul dintre Primaria Sectorului 1 si Compania Romprest Service S.A. NU EXISTA! Da, ati citit bine. Inteleg ca domnul premier s-a pozitionat public cerand ambelor parti (primarie si companie) sa respecte intelegerile contractuale (reguli facute in 2008 de PNL ). Dar ce ne facem dle. premier daca nu exista contract?! Nu credeti asa ceva, nu?", a afirmat Clotilde Armand joi seara pe Facebook Edilul a precizat ca a descoperit doua hotarari judecatoresti care arata ca contractul dintre Primaria Sectorului 1, semnat de fostul primar Andrei Chiliman si compania Romprest, a fost incheiat fraudulos."Doua sentinte judecatoresti definitive si irevocabile au constat ca acest contract a fost incheiat fraudulos si l-au ANULAT. Exact in ziua in care fostul primar Andrei Chiliman semna contractul, 30 iunie 2008, Curtea de Apel Bucuresti anula definitiv si irevocabil intreaga procedura de achizitie, deoarece incalca directivele comunitare si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cazul contractelor de concesiuni de servicii. In plus, contravenea flagrant Legii 273/2006 privind finantele publice locale.Curtea de Apel Brasov a dat, pe 22 martie 2011, cea de-a doua decizie definitiva si irevocabila: Dispune anularea anuntului de participare nr. 40433/ 08.12.2007 publicat in SEAP de catre intimate Primaria Sectorului 1 Bucuresti, a documentatiei de atribuire si a procedurii de atribuire prin licitatie deschisa a contractului "Prestari servicii- activitati ale salubrizare pe raza administrativa a Sectorului 1" cod CPV 90121000-1 si 90210000- 2. A fost confirmata, inca o data, incheierea fara nicio baza legala a contractului de salubrizare de la nivelul Sectorului 1", a mai adaugat primarul.