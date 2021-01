VIDEO Care este cuantumul burselor pentru elevii din Sectorul 1. "Pastram nivelul lor, dar le repartizam mai just. Bursa maxima, celor mai buni"

Postarea primarului Sectorului 1

"Propunem sa pastram nivelul burselor, dar sa le repartizam mai just", scrie Clotilde Armand. Potrivit primarului, primii 10% din elevii fiecarei unitati de invatamant vor primi bursa de merit de 400 de lei.Bursele sa se acorde degresiv in cadrul fiecarei serii de elevi din fiecare unitate de invatamant, astfel ca bursele elevilor clasati in a doua jumatate a clasamentului sa fie de numai 150 de lei."In total, acordam 14.000 de burse de merit intre 400 si 150 de lei. Peste 70% din elevii Sectorului 1 primesc burse de merit," explica Clotilde Armand.Potrivit acesteia, Primaria Sectorului 1 mai acorda 3.000 de burse sociale de cate 300 de lei elevilor din familii cu venituri scazute."In total, vom cheltui peste 21 de milioane de lei pentru peste 19.000 de burse care acopera semestrul 1 din 2020-2021", conchide edilul.Sectorul 1 propune cel mai generos si just sistem de burse din Romania.Astazi avem sedinta de Consiliu Local si avem pe ordinea de zi proiecte importante pentru comunitatea noastra. Voi incepe cu proiectul burselor pentru elevi. Aducem un sistem nou de burse, care pastreaza aceleasi sume de bani, dar le repartizeaza mai corect. Noi vom da bursa maxima celor mai buni elevi din fiecare scoala si bursa mai mica celor de la coada clasamentului. Este un sistem care avantajeaza liceele defavorizate si descurajeaza inflatia notelor.Propunem sa pastram nivelul burselor, dar sa le repartizam mai just:1) Primii 10% din elevii fiecarei unitati de invatamant vor primi bursa de merit maxima de 400 de lei. In liceele "defavorizate", vom permite astfel elevilor mai buni sa primeasca bursa cea mai mare;2) Bursele sa se acorde degresiv in cadrul fiecarei serii de elevi din fiecare unitate de invatamant, astfel ca bursele elevilor clasati in a doua jumatate a clasamentului sa fie de numai 150 de lei;3) In total, acordam 14.000 de burse de merit intre 400 si 150 de lei. Peste 70% din elevii Sectorului 1 primesc burse de merit;4) Bine-inteles, recompensam performanta: cate 600 de lei elevilor cu performante deosebite la olimpiadele nationale;5) In sfarsit, acordam 3000 de burse sociale de cate 300 de lei elevilor din familii cu venituri scazute. Toti copiii, din Bucuresti sau de la tara care studieaza in Sectorul 1 si au venituri scazute primesc aceasta bursa;6) Legea identifica inca o categorie: burse sociale pentru copiii din afara Bucurestiului.Desigur, aceia dintre ei care se incadreaza la venituri scazute beneficiaza de bursa de 300 de lei, insa cei care locuiesc in cartiere rezidentiale de lux nu sunt de regula in aceasta categorie si nu ar fi rezonabil sa primeasca burse sociale de 300 de lei.In total, vom cheltui peste 21 de milioane de lei pentru peste 19.000 de burse care acopera semestrul 1 din 2020-2021.Citeste si: