Clotilde Armand, sustinuta de Dan Barna in efortul de aduce costurile salubrizarii din Sectorul 1 in zona de normalitate

"Este un diferend intre Primaria Sectorului 1 si furnizorul Romprest. Legea este foarte clara in astfel de situatii - furnizorii de utilitati publice trebuie sa continue sa asigure furnizarea serviciului pana la clarificarea diferendului. Vom avea in cateva zile o rezolutie pe acest subiect. Evident este o situatie in curs de solutionare", a afirmat Barna, la Senat "Am foarte mare incredere si o sustin in totalitate pe Clotilde Armand in acest efort de a aduce preturile la gunoi din Sectorul 1 in zona aceea de firesc si de normalitate in care nu mai sunt de un numar foarte mare de ani. Am un dialog permanent cu doamna primar Clotilde Armand ", a completat Dan Barna.Vicepremierul a adaugat ca va discuta si cu prefectul Capitalei "O sa vorbesc cu prefectul Capitalei sa vad ce raspunsuri a primit de la autoritatile implicate in activitatea aceasta de sanatate publica - DSP, Garda de Mediu si vom vedea care va fi decizia pe care si-o va asuma", a mai spus acesta.