Daniel Tudorache renunta la procesul in care o ameninta pe Clotilde Armand ca-i cere daune de 113 milioane de lei. Judecatori: "Sa plateasca cheltuielile de judecata"

Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache ( PSD ), a renuntat, marti, 15 decembrie, la procesul intentat actualului primar al Sectorului 1 ( USR -PLUS), in care ii cerea acestia sa nu mai posteze pe reteaua Facebook informatii legate de procedurile de achizitii publice derulate de institutiile din subordinea Consiliului Local.Potrivit cererii de chemare in judecata, publicata, in luna iulie 2019, de Clotilde Armand , primarul Tudorel le arata judecatorilor ca vrea sa mai deschida un proces impotriva europarlamentarului USR , in care sa-i ceara daune de 113 milioane de lei. Acest proces nu a mai fost deschis."Ia act de cererea de renuntare la judecata formulata de reclamant. Obliga reclamantul la plata sumei de 10.000 lei cheltuieli de judecata, onorariu avocat redus conform art. 451 alin. 2 Cpc. Cu recurs in 30 zile de la comunicare. Calea de atac se depune la Tribunalul Bucuresti Sectia a V-a . Pronuntata azi, 15.12.2020, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei, " este minuta Tribunalului Bucuresti, c onform portalului instantelor Daniel Tudorache a deschis acest proces dupa ce Clotilde Armand, candidat la functia de primar al Sectorului 1, a publicat pe Facebook mai multe informatii despre procedurile de achizitii publice derulate institutiile din subordinea Primariei si a Consiliul Local al Sectorului 1.Clotilde Armand atragea atentia asupra procedurilor derulate, uneori fara licitatie, dar si asupra preturilor cerute de institutiile publice locale. De altfel, Organizatia USR Sector 1, condusa de Clotilde Armand, a anuntat, pe 2 iunie, ca a depus si plangere la Directia Nationala Anticoruptie, in legatura cu un contract incheiat de Centrul Caraiman in vederea achizitionarii de holtere EKG cu trei canale."Obligarea paratei la incetarea, provizorie, a raspindirii pe orice cale, inclusiv in mediul online, de afirmatii defaimatoare, referitoare la descrierea unor presupuse activitati cu conotatie penala in legatura cu procedurile de achizitie publica efectuate de institutiile aflate in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, de genul si/sau natura celor publicate," scrie Tudorache in actele depuse la tribunal.Reamintim ca Daniel Tudorache este inc entrul unei anchete DNA de coruptie . Conform procurorilor DNA, in perioada in care a ocupat functii publice (2008-2018), Daniel Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale licite.In nicio declaratie de avere dintre cele pe care le-am putut identifica online Daniel Tudorache n-a mentionat ca ar avea locuinta, depozite bancare sau bunuri de valoare. A trecut in declaratiile mai vechi 3 masini Toyota pe care le-a vandut in 2017 cu 9.400 de euro.In declaratia de avere din octombrie 2020, Daniel Tudorache arata ca are doar salariul de primar, 131.412 de lei.