Clotilde Armand obtine daune morale de 20.000 de lei de la firma care detine licenta Realitatea Plus si de la moderatorul Laurentiu Botin

Tribunalul Bucuresti a stabilit vineri, 2 iulie 2021, ca jurnalistul Laurentiu Botin si societatea Geopol Internation SRL trebuie sa plateasca daune morale primarului Sectorului 1 pentru o emisiune din iulie 2020 in care s-au facut mai multe afirmatii defaimatoare.Decizia poate fi contestata cu apel. "Admite in parte cererea principala. Obliga paratii, in solidar, la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de despagubiri pentru daune morale, catre reclamanta. Respinge in rest cererea de chemare in judecata astfel cum a fost modificata prin cererea aditionala, ca neintemeiata. Obliga paratii, in solidar, la plata catre reclamanta a sumei de 8.772,07 lei reprezentand cheltuieli de judecata (taxa judiciara de timbru - 100 le si onorariu avocat). Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a Civila", se precizeaza in minuta hotararii Tribunalului Bucuresti.