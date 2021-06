Doua noi "puncte fierbinti" in relatia PNL-USRPLUS. Consecintele unui conflict iminent in coalitia de guvernare

Relatia tensionata de la Sectorul 1

Eliminarea pensiilor speciale pentru primari

La aproape 2 luni de la demiterea fostului ministru al Sanatatii, coalitia de guvernare risca sa treaca printr-un nou amplu conflict, care ar putea duce chiar la renegocierea termenilor si conditiilor impuse prin actul de guvernare. Scandalul gunoiului de la Secorul 1, precum si subiectul privind eliminarea pensiilor speciale genereaza mari discutii zielele acestea in interiorul partidelor de guvernare, spun surse politice.Inca de la preluarea mandatului de catre Clotilde Armand la Primaria Sectorului 1, liberalii s-au aflat intr-un continuu conflict cu reprezentantii USRPLUS. Mai intai, discutiile aprinse dintre liberali si USRPLUS au pornit de la bugetul pentru Sectorul 1. Reamintim ca bugetul pentru 2021 a fost aprobat dupa aproape o luna de certuri intre primarul Clotilde Armand si PNL. "Chiar daca bugetul pe 2021 este mai mic fata de anii precedenti, am prevazut investitii majore in: sanatate, educatie si infrastructura. De asemenea, avem multe proiecte pentru comunitate pentru care luptam sa accesam fonduri europene - domeniu total strain pana acum in Primaria Sectorului 1. Multumesc consilierilor pentru ca au votat bugetul si au realizat ca bugetul comunitatii este mai presus de interesele transpartinice. Cetatenii sunt pe primul loc si asteapta de la noi rezultate!", a declarat la acea vreme primarul Clotilde Armand Ulterior, discutiile aprinse dintre PNL si edilul Sectorului 1 au atins un nou punct sensibil: problema gunoaielor din sectorul 1, disputa care a inceput pe 1 iunie si care continua pana astazi. "Operatorul de salubritate anunta, din nou, ca nu mai ridica gunoiul din Sectorul 1. Este un nou santaj de tip mafiot din partea acestei companii, un santaj adresat tuturor locuitorilor din Sector care platesc bani multi sa fie curat", anunta Clotilde Armand, pe 1 iunie, intr-o postare pe Facebook . Imediat dupa, Romprest a decis sa nu mai ridice gunoaiele de pe strazile Sectorului 1, iar primarul a inceput sa fie criticat de cetateni."Stiu ca nu este cea mai confortabila situatie: va citesc mesajele, umblu zilnic in sector si vad cu ochii mei ce se intampla. Dar de asta suntem noi aici. Sa rezolvam problemele. Acest episod negru din istoria Sectorului 1, cauzat de politicieni corupti si mafia gunoaielor, va lua curand sfarsit. Va promit", a revenit Clotilde Armand cu o postare pe 4 iunie.Liberalii nu au fost de partea primarului, asa cum era de asteptat in baza protocolului de colaborare incheiat intre cele doua partide. Daca Ludovic Orban a recunoscut problema si a sustinut ca va interveni in cadrul Coalitiei, daca se va impune, presedintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja , a inceput sa arate cu degetul spre actualul edil. "Nu este din vreo tara din lumea a treia, nici din vreo comuna uitata de lume in Romania profunda. Este chiar din sectorul 1 al Bucurestiului, intr-un razboi absurd care ar fi trebuit transat in justitie, nu cu circ si scandal. Solicitam din nou primarului sectorului 1 sa-si asume rezolvarea acestei probleme grave si sa prezinte public planul pe care-l are si solutiile necesare", scria sambata Burduja pe pagina sa de Facebook.Eliminarea pensiilor speciale pentru primari reprezinta un nou punct fierbinte in coalitia de guvernare. Reprezentantii USRPLUS ii acuza public pe partenerii coalitiei de guvernare, PNL si UDMR , de "ipocrizie", dupa ce saptamana trecuta Comisia pentru drepturile omului a Camerei Deputatilor a emis aviz negativ pentru unul dintre proiectele de lege care se refera la desfiintarea pensiilor speciale pentru alesii locali, fiind doar 6 voturi "pentru", dintre care 4 de la USR -PLUS."Ipocrizie nerusinata In fata camerelor de filmat, parlamentarii PSD , PNL, UDMR spun ca vor echitate pentru pensionari, dar cand e vorba de masuri concrete pentru eliminarea pensiilor speciale, fac pasul inapoi", sustin reprezentantii USRPLUS.In fapt, surse politice au precizat pentruca reprezentantii UDMR, precum si o mare parte a liberalilor nu isi doresc ca un astfel de proiect de lege sa fie adoptat, motiv pentru care s-a cerut "o discutie urgenta in coalitie". Aceleasi surse vorbesc despre faptul ca reprezentantii USRPLUS nu doresc sa dea inapoi cu proiectul si ameninta chiar cu izbucnirea unui nou conflict in coalitie, daca partenerii de coalitie continua sa ii saboteze.Drept urmare, in coalitia de guvernare exista la aceasta ora temerea ca s-ar putea semna un nou act aditional la protocolul Coalitiei, asa cum s-a facut in aprilie, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu , iar acest lucru ar putea complica ecuatia partidelor care vor avea un Congres in toamna.