Romprest executa silit Primaria Sectorului 1. Decizie definitiva a instantei

Romprest a dat in judecata Primaria Sectorului 1 si a solicitat executarea silita a institutiei. Partile implicate sunt compania Romprest, in calitate de creditor, si Primaria de sector, in calitate de debitor."Admite cererea de incuviintare a executarii silite. Incuviinteaza executarea silita in temeiul titlului executoriu, prin toate modalitatile de executare prevazute de lege , simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, precum si a cheltuielilor de executare. Fara cale de atac. Pronuntata azi, 10.06.2021, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei", potrivit cererii de admitere privind executarea silita afisata pe portalul instantelor.Romprest a publicat o serie de facturi pe care, sustine compania, Consiliul LocalSector 1 nu le-ar fi achitat."COMPANIA ROMPREST SERVICE SA pune la dispozitia cetatenilor facturile neachitate, in numartotal de 21 de facturi emise in perioada iulie 2020 - martie 2021, pentru servicii prestate si confirmate pentru operatiunile de Salubrizare stradala - curatenie cai publice, inclusiv valori reprezentand prestatia operatorilor de sortare-tratare-eliminare prin depozitare pentru deseurile din depozite necontrolate, respectiv valoarea serviciilor de colectare si transport al acestor deseuri din depozite necontrolate, cantitati de "gunoi" care au fost confirmate prin predare la statii/depozit, precum si facturile pentru activitatea de deszapezire, in valoare totala de 116.502.001,77 lei.Cele mai vechi facturi aferente prestatiilor din anul 2020 inregistreaza intarzieri la plata de peste 200 de zile, ceea ce inseamna penalitati de intarziere pentru soldul datorat de peste 12 milioane de lei.", potrivit comunicatului.Primarul Sectorului 1, a publicat, o statistica a platilor efectuate catre compania de

salubritate , la randul sau:"Din luna iulie 2020 - perioada contestata de compania de salubrizare pentru neplata serviciilor - pana in prezent s-au achitat catre Compania Romprest Service S.A. 168 milioane lei. O suma de 5 ori mai mare fata de cat plateste Oradea pentru serviciul de salubrizare. Curtea de Conturi a decis in anul 2016 ca s-au facut plati nelegale catre compania de salubrizare si Primaria Sectorului 1 trebuie sa recupereze peste 100 milioane de lei de la Romprest Service S.A. Iar Primaria a cerut recuperarea sumei in Justitie. Si a pierdut procesul... fiind reprezentata de doamna avocat Flavia Teodosiu (avocata d-lui Dragnea). Aceasta ''a uitat'' sa depuna actiunea in numele Consiliului Local si a ales sareprezinte doar Sectorul 1 caruia nu i-a fost recunoscuta calitatea procesuala.", a scris Clotilde Armand , pe pagina sa de Facebook Intrebat despre decizia de joi a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti prin care este executata silit Primaria Sectorului 1, prefectul Capitalei, Alin Stoica , a raspuns: "Stiu ca exista litigii intre Romprest si Sectorul 1, iar litigiile trebuie sa urmeze calea fireasca. Daca Primaria are de platit astfel de datorii, trebuie sa le plateasca".Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat joi ca nu isi va da acordul pentru instituirea starii de alerta in Sectorul 1, asa cum a cerut Clotilde Armand inca de saptamana trecuta. Prefectul sustine ca "amenintarea nu este suficient de grava" pentru a fi luate masuri de urgenta. Reamintim ca primarul Sectorului 1 se afla in conflict cu operatorul de salubritate Romprest. Clotilde Armand nu doreste sa plateasca sumele cerute de Romprest, reclamand sa tarifele sunt supraevaluate, motiv pentru care mai multe zile la rand nu a fost ridicat gunoiul din Sectorul 1.