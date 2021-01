UPDATE Imagini deplorabile cu Hotelul Triumf din Capitala, considerat monument istoric, facute publice de Clotilde Armand: Toata conducerea RAPPS trebuie zburata

Reprezentantii institutiei sustin ca dupa incendiul care a afectat Hotelul Triumf, Regia a luat masuri de conservare, montand in interiorul podului o membrana impermeabila care sa preia functia acoperisului distrus in incendiu. Acoperisul si o parte din podul imobilului Hotel Triumf , situat pe soseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 12, a fost afectat de incendiul izbucnit in data de 12 septembrie 2020. Imediat dupa stingerea incendiului si dupa evaluarea pagubelor, in vederea limitarii extinderii unor posibile daune cauzate de infiltratiile de apa provocate de intemperii, RAPPS a luat masuri de conservare, montand in interiorul podului o membrana impermeabila care sa preia functia acoperisului distrus in incendiu", informeaza un comunicat al RAAPPS.Armand critica toata conducerea RAPPS, de care apartine hotelul, pentru dezinteresul privind repararea cladirii. Primarul din Sectorul 1 mai subliniaza ca se va adresa si ministerului Culturii pentru a discuta despre aceasta situatie. "Asa arata Hotelul Triumf din inima Bucurestiului, pe Soseaua Kiseleff. Cladirea este monument istoric si in luna septembrie a anului trecut a avut un incendiu la acoperis.De atunci si pana acum este lasat sa se degradeze. Intre timp, au trecut destule ploi si zapezi. Cladirea apartine de RAPPS iar conducerea nici macar nu a avut interesul sa acopere cu o folie zona incendiata din acoperis.Pentru asemenea incompetenta si distrugere cu premeditare a unui monument istoric sunt de parere ca toata conducerea RAPPS trebuie zburata urgent din functie si sa raspunda in fata legii.Voi discuta cu reprezentantii din Ministerul Culturii pentru a stabili cum poate Primaria Sectorului 1 sa contribuie urgent la remedierea situatiei", a scris Clotilde Armand, pe pagina sa de Facebook.