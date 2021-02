Mai multe ONG-uri de protectie a animalelor anunta ca au semnat un acord cu Clotilde Armand privind adapostul Odai. "De astazi au fost interzise capturarile in Sectorul 1"

Postarea Kola Kariola

"De astazi au fost interzise capturarile in Sectorul 1. De astazi, cainii vor putea fi adoptati conform legii, protocolul neprecizand un termen fix, pentru a nu fi fortati sa punem in vreun fel in pericol viata sau integritatea cateilor," scrie, pe reteaua Facebook , asociatia Kola Kariola.Potrivit acesteia, in adapostul Odai este interzisa eutanasia, aceasta se poate face doar de un medic veterinar daca starea de sanatate a vreunui catel impune acest act medical."Primaria Sector 1 prin Politia Locala Sector 1 se obliga sa asigure buget pentru intretinere si curatenie a cateilor din adapostul Odai, pana la inchiderea acestuia," conchide ONG-ul.Situatia cainilor din adapostul Odai a fost mediatizata in ultimele zile in urma contrelor intre primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, si societatea de salubrizare Romprest Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca, in contextul problemelor care au aparut intre compania Romprest Service si Primaria Sectorului 1 si pentru a nu risca sa ramana fara ingrijire cainii de la adapostul Odai, a cerut ca ASPA sa asigure serviciul, astfel incat animalele fara stapan sa fie protejate. Clotilde Armand i-a replicat lui Nicusor Dan, intr-un comentariu la postarea acestuia de pe Facebook, ca la sedinta de vineri din Primaria Sectorului 1 a fost propus acelasi lucru anuntat de primarul general si a adaugat ca poate pe viitor va raspunde acestor solicitari.Si compania Romprest anuntase ca va ingriji pe cheltuiala sa cainii din adapostul Odai pana la solutionarea litigiului cu Primaria Sectorului 1, pe tema contractului de salubritate.Consider ca astazi a luat sfarsit povestea Odai.Am fost iarasi la discutii si astazi s-a semnat protocolul in ceea ce priveste viitorul cateilor din adapostul Odai.- Primaria Sector 1 a respins intentia ASPA IVETS, Dr. Istrate, de a prelua cateii;- De astazi au fost interzise capturarile in Sectorul 1;- De astazi, cainii vor putea fi adoptati conform legii, protocolul neprecizand un termen fix, pentru a nu fi fortati sa punem in vreun fel in pericol viata sau integritatea cateilor;- In adapostul Odai este INTERZISA eutanasia, aceasta se poate face doar de un medic veterinar daca starea de sanatate a vreunui catel impune acest act medical;- Primaria Sector 1 prin Politia Locala Sector 1 se obliga sa asigure buget pentru intretinere si curatenie a cateilor din adapostul Odai, pana la inchiderea acestuia.Va multumesc tuturor, atat celor care ne sustin, cat si celor care au avut grija sa ma denigreze atat cat au putut.Ma bucur ca s-a ingropat securea razboiului, ma bucur ca Dna Clotilde Armand si reprezentantii Politiei Sectorului 1 au ales varianta de a rezolva problema cateilor de la Odai in cel mai uman mod posibil.Acum totul depinde de noi, de ONG-uri, de colaborarea noastra, sa facem front comun si sa trimitem cati mai multi catei in familii responsabile.Adapostul nu este acasa!