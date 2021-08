Miza referendumului dorit de PSD pentru demiterea lui Clotilde Armand: „Nu contează dacă se face sau nu. Lumea o să creadă”

Ciolacu cere intervenția lui Iohannis

Condițiile de organizare ale referendumului

Miza referendumului

Vinerea trecută, 6 august, televiziunile Antena 3 și Realitatea TV au publicat mai multe imagini de la Biroul Electoral al Circumscripției Electorale Sector 1, din noaptea alegerilor locale, susținând că primarul Clotilde Armand a fost „prinsă la furat cu buletinele de vot în mână”.În aceeași seară Clotilde Armand a dezmințit informația și a acuzat cele două televiziuni de fake-news, explicând că nu ea este cea care apare în imagine. Primarul a catalogat informațiile prezentate de cele două instituții drept „în cercări disperate ale lui Dan Tudorache și ale avocatului acestuia de a distrage atenția de la dosarele deschise de DNA.Câteva zile mai târziu, subiectul a fost preluat și de președintele PSD Marcel Ciolacu, care a reluat, într-o emisiune la Antena 3, ideea că edilul de la Sectorul 1 s-ar fi aflat în noaptea alegerilor în camera cu voturi. Totodată, Ciolacu susține că în acest caz ar trebui să intervină și președintele Klaus Iohannis , întrucât reprezint „un pericol la democrație”.„Preşedintele României să intervină pentru că este un pericol la democraţia României. Să intervină şi să ceară public, să facă şedinţă de CSAT , este nepermis aşa ceva”, a mai afirmat șeful PSD.Ciolacu a amintit apoi că PSD a început să strângă semnături pentru organizarea unui referendum pentru demiterea lui Clotilde Armand. „Noi am pornit să strângem semnături, până acum am anunţat că vom susţine orice iniţiativă cetăţenească. Sunt peste 15.000 de semnături strânse. Ne trebuie 52.000 sau 53.000 de semnături. Noi nu ne-am implicat direct, am lăsat membri de partid şi simpatizanţii să se implice”, a mai adăugat acesta.De altfel, echipa PSD Sector 1, împreună cu membrii TSD au anunțat încă de la jumătatea lunii iulie că au început o campanie împotriva lui Clotilde Armand și că „zilnic vor fi echipe pe teren gata să discute cu oamenii și să adune semnături”.Potrivit legii, pentru organizarea unui referendum de demitere a unui primar este nevoie ca cel puțin 25% dintre locuitorii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială să semneze în acest sens. Altfel spus, opoziția de la Sectorul 1 are nevoie de aproximativ 60.000 de semnături pentru organizarea referendumului, în condițiile în care Marcel Ciolacu a afirmat că deocamdată s-au strâns abia 15.000.Ulterior, după strângerea semnăturilor, bucureștenii de la Sectorul 1 vor trebui să răspundă la o întrebare formulată de organizatori, cu „Da” sau „Nu”. Mai apoi, pentru ca referendumul să treacă, este nevoie de o majoritate simplă (jumătate plus unu din totalul voturilor valabil exprimate).O altă condiție pentru validarea referendumului este ca rata de participare să fie de cel puțin 30% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale, adică aproximativ 72.000 de votanți. La alegerile locale de anul trecut, Sectorul 1 a avut cea mai mare prezență la vot la închiderea urnelor, cu 42% dintre voturile exprimate.Contactat de Ziare.com, analistul politic Alfred Bulai a explicat că PSD are un interes de a susține o campanie permanent negativă împotriva lui Clotilde Armand, care este un personaj controversat atât pentru liberali cât și pentru useriști.„Ea e lovită în acest moment de PSD dar și de PNL , pentru că PNL acolo la Sectorul 1 se simte furat în ultimul hal. Au trebuit să dea. Ei sunt convinși că ar fi câștigat ei și practic au pierdut cea mai bogată primărie din România. (...) La Sectorul 1, istoric, au câștigat oamenii de dreapta cum a câștigat PSD-ul peste tot. Asta din anii ‘90. O tradiție liberală, în fapt au cedat sectorul pentru USR ”, a relatat Alfred Bulai.În ce privește organizarea referendumului pentru demiterea edilului, analistul a precizat că important nu este faptul dacă se face sau nu, ci ideea de incompatibilitatea a lui Clotilde Armand cu funcția de primar, care este promovată în spațiul public. În opinia lui Alfred Bulai, aceasta poate fi „letală” pentru edil, întrucât „dacă ții mult o temă în agendă, lumea o să înceapă să creadă că e ceva”.„PSD a fost non-stop în această situație. Non-stop li s-a pus eticheta de corupți. Au ajuns în stand-up-uri cu Dragnea și PSD. Nu au știut să oprească chestia asta, care e mult mai năucitoare decât critica opoziției. Când începe să circule la nivel de folclor e letal. Aici trebuie acționat profesionist”, a conchis analistul.