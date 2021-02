Romprest anunta ca va strange gunoiul, in regim de normalitate, in Sectorul 1 si ca nu va mai suspenda serviciile. Armand: "Si-au dat seama ca nu le merge cu santajul"

Postarea primarului Sectorului 1

Bani de salarii si combistibil

La randul sau, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , a salutat decizia companiei. "Sper ca actionarii si-au dat seama ca este ilegal sa faca asta, sper ca si-au dat seama ca nu le merge cu santajul. Primaria condusa de mine este un partener onest si asa trebuie sa fie si actualii actionari Romprest," afirma edilul."Ma bucur pentru compania Romprest care a luat astazi decizia de a nu mai suspenda serviciile de salubrizare in sectorul 1, asa cum ne-au amenintat in data de 03.02.2021.Sper ca actionarii si-au dat seama ca este ilegal sa faca asta, sper ca si-au dat seama ca nu le merge cu santajul. Primaria condusa de mine este un partener onest si asa trebuie sa fie si actualii actionari Romprest."Conform Romprest, decizia a fost luata dupa ce Primaria Sectorului 1 a transferat miercuri catre Romprest suma de 14 milioane lei pentru plata salariilor si a combustibilului societatii de salubrizare. "Sumele reprezinta o plata partiala a soldului total datorat de catre Primaria Sectorului 1 Operatorului delegat pentru perioada iulie - decembrie 2020," precizeza Romprest.Este vorba de o datorie de aproximativ 100 de milioane de lei, din perioada mandatului fostului edil PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache."Reiteram necesitatea ca acest conflict sa isi gaseasca solutionarea institutionala prin finalizarea lucrarilor Comisiei mixte de mediere, constituita prin Hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti , si adoptarea unei solutii negociate complete, legala si echilibrata pentru ambele parti contractante, prin semnarea unui act aditional la Contractul de delegare, solutie prin care sa nu se pericliteze drepturile si obligatiile partilor asumate prin Contractul de delegare si sa care sa asigure premisele pentru mentinerea starii de curatenie in Sectorul 1," se arata in comunicatul Romprest.Marti, 9 februarie, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a postat un comunicat al firmei Detaco LTD, care detine 42,6% din compania Romprest, care isi cere scuze publice Primarului Sectorului 1, Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti si locuitorilor acestui sector pentru situatia creata in cazul scandalului gunoaielor.