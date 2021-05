Lovitura pentru Daniel Tudorache. Parchetul General anunta ca inca nu a putut gasi diferenta de voturi care sa-l dea castigator la alegerile de la Sectorul 1. Ancheta a fost prelungita

"In cauza privind alegerile locale din Sectorul 1 Bucuresti , aflata in instrumentarea Sectiei pentru infractiunilor din justitie, activitatile dispuse de procurorul de caz prin ordonanta din data de 5 februarie 2021 nu au fost finalizate, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti solicitand motivat prelungirea termenului stabilit pentru aducerea la indeplinire a tuturor obiectivelor fixate", au transmis, joi, reprezentantii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Astfel, luand in considerare complexitatea procedurilor si volumul mare de munca pe care il implica, procurorul de caz a aprobat solicitarea si a fixat un nou termen de finalizare, respectiv 1 august 2021."Mentionam ca din verificarile efectuate nu s-a putut stabili diferenta de voturi intre candidati, nefiind finalizate activitatile dispuse de catre procuror", a precizat sursa citata.Procurorul Sorin Iasinovschi de la Sectia Speciala pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) a dispus printr-o ordonanta de delegare ca Politia Bucuresti sa renumere toate voturile de la alegerile locale din Sectorul 1 din Bucuresti, castigate de Clotilde Armand USR ) in dauna lui Dan Tudorache PSD ), potrivit unui document consultat de G4Media.ro.Fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache a depus o plangere legata de rezultatul alegerilor si a reclamat comiterea unor infractiuni de catre Dan Barna , presedintele USR , procurorul Nicolae Sprancu - presedintele Biroului Electoral Sector 1 si Andrei Nicolescu, membru USR.Procurorul Sorin Iasinovschi sustine in ordonanta sa ca, pentru a putea face actele necesare din dosar, e necesara renumararea voturilor de la alegerile locale, preciza G4Media.Procurorul a solicitat, printre altele, identificarea buletinelor de vot corespunzatoare fiecarei sectii de votare si "numararea voturilor din cadrul fiecarei sectii de vot si confruntarea rezultatelor cu numarul de votanti inscrisi pe listele de vot corespunzatoare fiecarei din cele 166 sectii de votare din cadrul Sectorului 1 Bucuresti (cat si a votantilor inscrisi pe listele suplimentare), care si-au exprimat dreptul la vot", conform documentului prezentat de G4Media.Scandalul numararii voturilor de la Sectorul 1 a izbucnit dupa difuzarea unor imagini in care persoane despre care se afirma ca ar fi membri ai USR PLUS umblau la sacii cu voturi pentru Primaria Sectorului 1 al Capitalei.In 20 aprilie, presedintele PSD, Marcel Ciolacu , afirma ca are "detalii" din "ancheta de la SIIJ" privind renumararea voturilor de la Primaria Sectorului 1 si ca, de fapt, Clotilde Armand a pierdut alegerile. "Mai sunt 220 de saci de numarat, dar trendul electoral este unul foarte clar, se pare ca dl Tudorache a castigat", sustine Ciolacu. El adauga ca renumararea ar urma sa fie finalizata in 15 zile. "Dar presupun ca dna Clotilde nu e bolsevica, ca pe timpul lui Stalin, nu conteaza cine voteaza, conteaza cine numara... isi va da demisia, va pleca", arata Ciolacu. In replica, Clotilde Armand afirma ca este un fake news si ca atunci cand un PSD-ist spune asta inseamna ca "este exact pe dos".