Prefectul Capitalei refuza declararea starii de alerta in Sectorul 1: "Nu rezulta ca exista un pericol iminent"

El a adaugat ca din notele de constatare ale Garzii de Mediu rezulta ca nu se justifica declararea starii de alerta, masura ceruta de primarul Clotilde Armand "In aceasta dimineata, am primi documentatia si nota de constatare (de la Garda de Mediu - n.r.). Din notele de constatare primite de la aceste autoritati nu rezulta ca exista un pericol iminent, drept pentru care nu este indeplinita a doua conditie prevazute de lege pentru a exprima acordul cu privire la starea de alerta. Amenintarea nu este suficient de grava pentru masuri de urgenta, exceptionale pentru inlaturarea situatiei. Voi continua sa caut solutii impreuna cu Primaria sectorului 1 si cu prestatorul. In acest moment, nu pot da acordul pentru solicitarea Sectorului 1. Exista disfunctionalitati in serviciul public de salubrizare, este un lucru evident pentru toata lumea si de aceea eu voi continua sa caut solutii impreuna cu Primaria Sectorului 1 si cu prestatorul in asa fel incat disconfortul pentru cetateni sa fie cat mai mic. Sper ca in scurt timp, o ora, doua, sa vin catre populatie in general si catre locuitorii sectorului 1 care asteapta o rezolvare, sa vin cu o alta solutie. Prima solutie nu a functionat in care si prestatorul ar fi fost de acord . Incercam sa gasim o solutie care sa nu implice acordul prestatorului de serviciu", a afirmat joi Alin Stoica.El a mai spus ca "Sectorul 1 doreste sa plateasca catre sortatori direct, insa trebuie sa ne uitam la toate obligatiile legale de a se face acest lucru fara acordul Romprest. Ne uitam la o solutie care sa implice si Consiliul Local Sector 1".Acesta a precizat ca intr-o ora, doua va veni cu o solutie concreta care sa rezolve problema in Sectorul 1. Nu e conturata o solutie inca . Intr-o ora, doua voi veni cu o propunere concreta catre dumneavoastra. Consiliul Local poate lua o decizie sa vina sa plateasca direct acele servicii de sortare care nu au fost achitate de catre prestator. Trebuie sa ne uitam si sa vedem care a fost exact atunci discutia, care au fost atunci impedimentele", a adaugat prefectul Capitalei.Intrebat cum a reactionat Clotilde Armand atunci cand i-a comunicat decizia ca nu se impune declararea starii de alerta in Sectorul 1, Alin Stoica a raspuns: "Eu am fost in legatura tot timpul cu toate partile, inclusiv cu doamna primar. Avand in vedere ca acestea sunt prevederile legale, nu am cum sa trec peste ele. Conform declaratiilor prestatorului, aceasta presteaza mereu si e vorba de incapacitatea sortatorului".