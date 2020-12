Primarul Clotilde Armand cauta city-manager pentru Sectorul 1

"Ai remarcat si tu ca in Sectorul 1 sunt multe lucruri de facut. Crezi ca poti contribui la reconstruirea si dezvoltarea comunitatii noastre prin proiecte si programe cu impact major in viata cetatenilor? Daca esti o persoana integra, inovatoare, energica si ai cunostinte solide sau experienta in domenii precum: smart city, digitalizare, mediu, investitii, atragere de fonduri europene si administratie publica, te asteptam sa facem impreuna echipa. Poti fi chiar tu administratorul public (city manager-ul) Sectorului 1!", scrie Armand intr-o postare pe Facebook Persoanele interesate pot trimite o scurta descriere desspre ei, alaturi de CV, pe adresa de e-mail: cabinetprimar@primarias1.ro pana pe data de 19 decembrie 2020.Administratorul public se va ocupa de coordonarea cheltuirii eficiente si transparente a banului public, de elaborarea de proiecte, politici si strategii noi de dezvoltare, de atragerea de fonduri extrabugetare, de elaborarea planului de dezvoltare locala si va tine legatura cu sectorul privat.Paul Moldovan, in varsta de 41 de ani, este noul administrator public alal municipiului Bucuresti . El a lucrat, alaturi de Ciucu, la Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP).In noiembrie, primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz , a anuntat ca se cauta city manager pentru Timisoara, dupa ce Robert Kristof, cel care a ocupat acest post in ultimii ani, si-a dat demisia, in urma alegerilor din 27 septembrie.Procesul de selectie al city managerului Timisoarei este in plina desfasurare. Chiar daca legea ii permitea sa numeasca pe cine vrea in aceasta functie, primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a lansat o competitie pentru cei care vor sa ocupe acest post, iar interesul este urias, fiind depuse peste 300 de CV-uri.