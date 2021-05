Angajatii Primariei Sectorul 1 folosesc 5 milioane de coli A4 pe an. Clotilde Armand: "E ca si cum m-as fi intors 50 de ani in timp"

"Cand am ajuns la primarie am gasit 3.000 de angajati si daca vorbim doar de aparatul primariei sunt 5 milioane de coli A4 folosite anual, ceea ce inseamna 100 de pagini pe zi de angajat. Este un mare soc cultural pentru mine, ca si cum m-as fi intors 50 de ani in timp. Ne dorim sa transformam aceasta primarie, ne dorim ca tinerii sa simta primaria ca fiind din generatia lor. Este o provocare la doua niveluri: in primul rand intern. In primarie trebuie sa schimbam complet felul de a proceda si sa digitalizam serviciile care se vad din exterior", a explicat Clotilde Armand Primarul precizeaza ca, in acest moment, se lucreaza la mai multe proiecte privind digitalizarea institutiei."Cand am venit la primarie am gasit o primarie nedigitala, angajatii nu aveau nici macar adrese de e-mail de serviciu, dar trebuie sa vedeti ca erau cheltuiti foarte multi bani pe partea de digitalizare. Numai la Politia Locala sunt milioane de lei cheltuiti pe partea asta de digitalizare fara efecte pe care sa le resimtim. Noi trebuie sa schimbam modul de lucru de pana acum", explica Clotilde Armand. Primarul arata ca Primaria vrea sa foloseasca senzori pentru tot ce este colectare selectiva si pentru tot ce inseamna date de poluare."Parteneriatul public-privat are un specific. El trebuie sa produca profit pentru partenerul privat. Partenerul privat, daca nu are profit, nu va fi la fel de implicat. In Romania aceste tipuri de parteneriate pentru autostrazi, spitale, parcari, locuri de joaca si altele nu pot fi gandite de oameni ca surse generatoare de profit. Si de aceea trebuie sa fim putin atenti cand vorbim de parteneriate public-privat. O sa va dau un exemplu de succes: suntem intr-un parteneriat public-privat cand vine vorba despre accesul la servicii publice pentru persoane nevazatoare. Aici nu este vorba despre un profit pentru firma. Este un profit in sensul ca ea isi doreste ca persoanele nevazatoare sa aiba acces la serviciile publice si creeaza un anumit tip de aplicatie. Este foarte clar ca impreuna aducem ceva comunitatii. Suntem foarte deschisi pe partea asta de parteneriate public-privat, dar tebuie sa fim atenti sa fie vorba despre un serviciu public. Deocamdata, pentru a beneficia de expertiza firmelor private, fiindca fara aceasta expertiza nu putem sa mergem mai departe, lucram la caiete de sarcini", conchide Clotilde Armand.