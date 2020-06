Printr-un anunt insesizabil, Primaria Sectorului 1 vrea sa obtina un nou aviz de mediu pentru a construi in parcul Herastrau si padurea Baneasa

Armand: Se incalca din nou legea

Foto: Facebook/ Clotilde Armand

Ziare.

com

Asta dupa ce Tribunalul Bucuresti a constatat luna aceasta ca etapa de informare a cetatenilor din Sectorul 1 si de dezbatere publica a avizului de mediu pentru PUZ Sector 1 a fost doar un anunt publicat in cotidianul National, la pagina 12. Asa ca judecatorii au suspendat avizul de mediu pentru PUZ Sector 1, la solicitarea a 5 ONG-uri: Asociatia Salvati Bucurestiul, Fundatia Eco-Civica, Asociatia Salvati Cartierele Damaroaia si Bucurestii Noi, Asociatia Cartierul Rezidential Drumul Stegarului - Odai si Asociatia Protectia Lacului Baneasa."Trecand peste faptul ca anuntul institutiei este insesizabil si mai mic si decat un anunt imobiliar, din cuprinsul acestuia nu rezulta respectarea procedurii enumerate mai sus. De subliniat faptul ca paratii nu au atasat alte dovezi in sustinerea procedurii publicitatii operatiei de avizare si cu atat mai putin a consultarii efective a populatiei afectate de modificarea PUZ.Procedura consultarii efective a populatiei este reglementata si etapizata de actul normativ mentionat ()," motiveaza judecatorii.Anuntul din ziarul "National", de la pagina 13, a fost observat de europarlamentarul Clotilde Armand , candidat la Primaria Sectorului 1."Ce face acum primarul pesedist de la sectorul 1?Exact asa a facut si la primul anunt pentru PUZ-ul trecut, PUZ suspendat de instanta . Doar ca atunci anuntul era la pagina 12, tot in cotidianul National," scrie Clotilde Armand.Potrivit lui Armand, PSD ar fi disperat si vrea PUZ-ul acesta cu orice pret: "Fara consultare publica si cu plansele urbanistice stiute doar de mafia imobiliara. Pesedistii sunt constienti ca vor pierde primaria si nu-i mai intereseaza respectarea legii. Sunt capabili sa faca toate tampeniile."