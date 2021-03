Proiect conceput de Clotilde Armand: peste un hectar de spatiu verde pentru recreere la Casa Presei Libere. "Bucurestenii au nevoie de aer"

Suprafata se afla in proprietatea Municipiului Bucuresti si trebuie transmisa in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Primaria Sectorului 1, Consiliul Local a aprobat in unanimitate, in sedinta din 25 februarie, solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind transmiterea in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenului in suprafata de 11.683 de metri patrati situat pe Bulevardul Poligrafiei nr. 36-48, in vederea amenajarii unui spatiu de relaxare.In proiectul de hotarare se arata ca amenajarea de noi spatii verzi este o necesitate in conditiile in care, in Romania, media de spatii verzi pe cap de locuitor este de 21,3 mp, mai mica decat standardele europene in materie - 26 mp/locuitor si mult sub recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii - 50 mp/locuitor. In Capitala, situatia se prezinta si mai rau din acest punct de vedere: potrivit rapoartelor Primariei Municipiului Bucuresti media de spatii verzi este de 9 mp/locuitor."Pentru ca bucurestenii au nevoie de aer, au nevoie de verde, ne-am propus ca in Sectorul 1 sa identificam cat mai multe terenuri libere pentru a amenaja locuri de recreere in care locuitorii sa se relaxeze in mijlocul naturii, departe de zgomotul orasului", a declarat primarul Clotilde Armand Administratia Domeniului Public Sector 1 a identificat terenul de pe Bulevardul Poligrafiei nr. 36-48 si a constatat ca este propice pentru amenajarea unui loc de recreere. In prezent, acest teren aflat in proprietatea Municipiului Bucuresti este nefolosit, neamenajat si neingrijit, vegetatia este lasata sa creasca spontan, iar iluminatul public lipseste.