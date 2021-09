PSD accelerează referendumul nerealist împotriva lui Clotilde Armand. Câte zile i-ar trebui opoziției până să adune destule semnături ANALIZĂ

Semnăturile ar putea fi adunate abia în 2022

Clotilde Armand se luptă singură cu 6 partide

„Don’t stop me now”

Miza referendumului

Ideea unui referendum împotriva primarului de la Sectorul 1 Clotilde Armand a fost lansată de mai multe luni, însă primul partid care a luat inițiativă în acest sens a fost formațiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu, ALDE , care anunța pe 6 iunie că adună semnături. Cu toate astea, ideea pare că a fost la un moment dat uitată iar o lună mai târziu PSD Sector 1, împreună cu membrii TSD preluau ideea și anunțau că „zilnic vor fi echipe pe teren gata să discute cu oamenii și să adune semnături”.La începutul lunii august PSD a dezgropat subiectul alegerilor de la Sectorul 1, acuzând din nou că acestea au fost fraudate, iar Marcel Ciolacu cerea intervenția președintelui Klaus Iohannis și să facă ședință în CSAT . În paralel, liderul PSD promova referendumul împotriva lui Clotilde Armand, iar pe 8 august susținea că s-au adunat 15.000 de semnături.18 zile mai târziu, pe 26 august, Ciolacu anunța că s-au adunat 20.000 de semnături, cu toate că în campanie se implicaseră deja și PMP și PRO România. Altfel spus, în cele 18 zile de la ultimul „bilanț” al semnăturilor, PSD a adunat doar 277 de semnături pe zi.Potrivit legii, pentru organizarea unui referendum de demitere a unui primar este nevoie ca cel puțin 25% dintre locuitorii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială să semneze în acest sens. Altfel spus, opoziția de la Sectorul 1 are nevoie de aproximativ 60.000 de semnături pentru organizarea referendumului.În cazul în care PSD ar aduna câte 300 de semnături pe zi, social-democrații ar putea să inițieze referendumul abia peste 133 de zile, adică în ianuarie 2022.Ulterior, după strângerea semnăturilor, bucureștenii de la Sectorul 1 ar trebui să răspundă la o întrebare formulată de organizatori, cu „Da” sau „Nu”. Mai apoi, pentru ca referendumul să treacă, este nevoie de o majoritate simplă (jumătate plus unu din totalul voturilor valabil exprimate).O altă condiție pentru validarea referendumului este ca rata de participare să fie de cel puțin 30% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale, adică aproximativ 72.000 de votanți. Altfel spus, opoziția ar avea nevoie să convingă să iasă la vot, într-o singură zi, cu aproximativ 12.000 de persoane mai mult decât au convins în șase luni să semneze pentru demiterea lui Armand. Totodată, la alegerile locale de anul trecut, pentru Consiliul Local PSD a primit 27.648 de voturi, în timp ce Daniel Tudorache a primit 35.351 de voturi.Eșecul PSD în privința referendumului ar putea fi cu atât mai răsunător după ce a semnat un protocol de colaborare împotriva edilului cu alte patru partide: Pro România Social Democrat, Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) - PPUsl, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) şi Partidul Ecologist Român ( PER ).Conform angajamentului luat în protocol , fiecare parte colaborează şi eficientizează comunicarea la nivel central şi local, în vederea atingerii obiectivelor asumate, şi îşi va mobiliza complet toate resursele pentru a colecta un număr cât mai mare de semnături necesare pentru iniţierea referendumului.Mai mult, fiecare parte îşi va mobiliza complet toate resursele pentru a asigura participarea la referendum a unui număr cât mai mare de cetăţeni cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 1, pentru a asigura pragul minim legal pentru validarea consultării populare, se mai precizează în documentul semnat de liderii celor cinci formaţiuni.Cu toate că PNL Sector 1 nu a anunțat că susține referendumul împotriva lui Clotilde Armand, filiala este încă de anul trecut într-un război constant cu edilul. Certurile și neînțelegerile au vizat teme precum aprobarea bugetului de sector ori problema gunoiului de la Sectorul 1.De cealaltă parte, Clotilde Armand a reacționat ironic la alianța lui Marcel Ciolacu cu Victor Ponta , Tăriceanu și Dan Voiculescu publicând pe pagina de Facebook o melodie de la trupa Queen - Don’t stop me now (n.red.: Nu mă opri acum). Aceasta susține că alianța dintre cele cinci partide este „cel mai bun barometru” pentru activitatea sa.„M. Ciolacu, V. Ponta, Dan Voiculescu și C.P. Tăriceanu au semnat un protocol pentru organizarea referendumului de demitere a Primarului Sector 1. Valori.... unul și unul. Am luptat în ultimii ani împotriva lor și i-am învins (în 2016, în 2020). Dacă este nevoie îi mai bat o dată cu toate partidele și televiziunile lor. Singură. De un an de zile se chinuie sărmanii să mă înlăture și nu mai știu ce să facă și ce minciuni să mai inventeze pentru că le-am închis robinetul prin care curgeau bani spre firmele lor de casă”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.Contactat de Ziare.com, analistul politic Alfred Bulai a explicat că PSD are un interes de a susține o campanie permanent negativă împotriva lui Clotilde Armand și că important nu este faptul dacă se face sau nu, ci ideea de incompatibilitatea a lui Clotilde Armand cu funcția de primar, care este promovată în spațiul public. În opinia lui Alfred Bulai, aceasta poate fi „letală” pentru edil, întrucât „dacă ții mult o temă în agendă, lumea o să înceapă să creadă că e ceva”.„PSD a fost non-stop în această situație. Non-stop li s-a pus eticheta de corupți. Au ajuns în stand-up-uri cu Dragnea și PSD. Nu au știut să oprească chestia asta, care e mult mai năucitoare decât critica opoziției. Când începe să circule la nivel de folclor e letal. Aici trebuie acționat profesionist”, a explicat analistul.