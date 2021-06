Robert Negoita spune ca a sunat-o pe Clotilde Armand pentru a ajuta in criza gunoiului din Secorul 1, dar aceasta nu i-a raspuns

Edilul a explicat ca primaria pe care o conduce a renuntat de peste doi ani si jumatate la contractele cu firme de salubritate, curatenia fiind asigurata de catre angajatii administratiei locale. El sustine ca "nu a fost deloc usor" ca Primaria sa renunte la contractul cu firma de salubritate si sa faca singura acest serviciu, avand cel mai mic buget pentru salubritate dintre toate sectoarele capitalei."Doamna primar nu m-a sunat, pot sa va spun ca eu am sunat-o pe doamna primar, doamna Armand, pentru ca am vrut sa-mi ofer sprijinul. Deci chiar am vrut sa o ajutam, sa-i trimit gunoierii din sectorul 3 sa ridice gunoiul din sectorul 1. Acum vreo doua luni de zile am sunat-o, cand erau probleme grave si cand au venit colegii de la salubritate: Hai, mai trimitem cateva masini, cateva gunoiere sa tinem situatia sub control. Nu mi-a raspuns la telefon, dar daca se uita la emisiunea asta, noi de la sectorul 3 ne exprimam disponibilitatea de a sprijini Sectorul 1 sa scape de gunoiul de pe strada. Avem capacitatea sa o facem", a afirmat Robert Negoita sambata, la Digi 24, intrebat daca a fost sunat de catre primarul sectorului 1 pentru a fi consultat in problema salubritatii.Robert Negoita a mentionat ca taxa de gunoi in sectorul pe care il conduce este zero.Conform acestuia, in anul 2020 bugetul total pentru salubritate la sectorul 3 a fost de sub o suta de milioane de lei.