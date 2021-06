Romprest anunta ca poate recupera in 36 de ore restantele privind ridicarea gunoiului in Sectorul 1, dar cere primariei sa indice locul unde poate descarca deseurile

Firma de salubritate Romprest, aflata in mijlocul un scandal cu administratia locala a sectorului 1 al Capitalei dupa ce nu a mai ridicat deseurile din acest sector solicitand plata facturilor restante, anunta ca este pregatita "sa intervina cu tot efectivul" si a solicitat public, sambata, administratiei locale sa indice locul in care autogunoierele sa descarce deseurile pentru ca acestea sa fie eliberate de incarcaturi si "pentru a reintra in program normal de colectare". Compania Romprest Service SA dezminte informatia vehiculata de membri ai USR PLUS in mass-media conform careia statiile de sortare au fost deschise in urma unei interventii miraculoase a primarului Clotilde Armand . Statiile de sortare sunt inchise pentru deseurile generate de Sectorul 1, pentru neplata de catre Primarie a datoriilor scadente pentru prestatii din perioada iulie 2020-martie 2021.Solicitam Autoritatii contractante, prin primar sau un reprezentant mandatat legal, sa ne indice cu celeritate, locul in care sa descarcam deseurile colectate care sunt incarcate in toate autogunoierele si autoutilitarele Romprest alocate serviciului, pentru a putea elibera autospecialele blocate in asteptare la statie si a reintra in program normal de colectare", a transmis firma de salubritate intr-un comunicat dat publicitatii sambata. Solicitarea este facuta in contextul in care firma sustine ca sambata , 5 iunie 2021, sortatorii nu sunt platiti de catre Primarie si refuza sa mai primeasca deseurile din sectorul 1.Oficialii firmei se declara "pregatiti" sa intervina "cu tot efectivul" si in 36 de ore sa colecteze deseurile din tot Sectorul 1 si sa recupereze restantele atat in ceea ce priveste deseurile ridicate de la locuitori cat si de la institutiile publice. Prin achitarea imediata de catre Autoritate a facturilor care au fost refuzate la plata numai in cursul acestui an, se vor putea plati operatorii de sortare si se va reveni in regim normal de functionare. Autoritatile centrale si locale, autoritatile de reglementare si control, prefectul capitalei, presa si mai ales populatia, trebuie sa inteleaga ca in acest moment Romprest este in executarea integrala a contractului, poate si vrea sa colecteze, dar are toate capacitatile de colectare si transport alocate pline cu deseuri", mai transmite operatorul de deseuri.