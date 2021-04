Sursa de poluare in Parcul Herastrau din Capitala. Camioane pline de gunoi, descarcate direct pe iarba

"Asta se intampla acum in Parcul Herastrau. Am sesizat serviciul de Mediu al Politiei Locale sa verifice situatia. Astfel, aceasta problema a fost generata de expirarea contractului dintre Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement (ALPAB), institutie aflata in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti care administreaza Parcul Herastrau, si Compania Romprest.", a scris Clotilde Armand pe Facebook "Din aceasta cauza, in diferite zone ale parcului, au aparut depozite de gunoaie care pun in pericol sanatatea locuitorilor Capitalei. Pentru a veni in sprijinul cetatenilor, Primaria Sectorului 1 este gata sa intervina si sa ajute Primaria Generala sa stranga gunoaiele pana cand ALPAB va incheia un nou contract de salubrizare. Chiar daca Parcul Herastrau nu se afla in administrarea noastra, asta nu inseamna ca nu ne intereseaza ce se intampla acolo. Nu putem sta cu bratele incrucisate si sa asistam la ingroparea in gunoaie a celui mai important parc al Capitalei", a mai scris edilul.Tot joi, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat retragerea de pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 1 a proiectului care prevedea sistarea ajutorului de urgenta pentru chirie. Motivul invocat pentru aceasta decizie a fost combaterea marginalizarii sociale a persoanelor care figureaza pe listele de prioritati.