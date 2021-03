Romprest a finantat o campanie mediatica de defaimare a lui Clotilde Armand. Dezvaluirea facuta de actionari ai companiei. "Poate asa se explica linsajul mediatic"

CITESTE SI:

"Aceleasi persoane care se plangeau in mod public cu ceva timp in urma ca Romprest nu are bani pentru plata serviciilor de salubrizare si amenintau cu suspendarea activitatii de salubrizare, incearca acum sa sustraga sume exorbitante din banii companiei ROMPREST pentru realizarea unor actiuni in interesul lor propriu, de defaimare a Primarului Sectorului 1 Bucuresti , Clotilde Armand", se arata in comunicatul citat.De asemenea se face un apel catre autoritatile statului sa se autosesizeze in acest caz.Clotilde Armand a reactionat pe Facebook sustinand ca primaria va demara actiunile pentru recuperarea sumelor platite nelegal catre Romprest."Tocmai am citit comunicatul Companiei Romprest SA din care am aflat uluita ca o parte a actionarilor companiei platesc sume enorme de bani pentru defaimarea mea publica. Poate asa se explica linsajul mediatic din perioada in care respectiva companie ne-a lasat gunoiul pe strazile din Sector sa ne santajeze.Astazi, de la ora 15.00, vom avea o noua sedinta de Consiliu Local. Pe ordinea de zi suplimentara am introdus un proiect de hotarare privind exercitarea dreptului la control al Consiliului Local al Sectorului 1 in vederea determinarii cheltuielilor necesare pentru prestarea serviciului public de salubrizare pe raza teritoriala a Sectorului 1 de catre operatorul Romprest SA.''Autoritatile locale ale Sectorului 1 vor adopta toate masurile necesare in vederea calcularii si recuperarii tuturor sumelor platite nelegal catre Compania Romprest SA ca urmare a efectuarii de plati catre acest operator la alt tarif fata de cel aprobat in Hotararea de Consiliu Local'' - asta ne spune ANRSC, asta trebuie sa facem.Pe mine nu ma intereseaza scandalul dintre actionari. Pe mine ma intereseaza ca serviciile pe care Primaria Sectorului 1 le plateste sa fie onorate si corecte. Si pentru asta am incredere in Justitia si institutiile Statului Roman. Cine a gresit si a vrut sa insele autoritatea locala trebuie sa plateasca. De la functionar pana la actionar", a scris ea pe Facebook.