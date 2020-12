Romprest refuza iar sa ridice gunoiul in Sectorul 1. Clotilde Armand ameninta cu plangeri penale si cu rezilierea contractului

"Hai sa va explic cum lucreaza Mafia in ajunul Craciunului. Operatorul de servicii de salubrizare a inceput din nou santajul si de aseara nu mai ridica gunoiul stradal necontrolat. A vazut ca nu le merge cu facturi ilegale date spre plata catre primarie si a decis din nou sa lase gunoiul pe strada", a scris Armand intr-o postare pe Facebook Primarul sustine ca a apelat la o alta firma de salubrizare pentru a ridica gunoiul, insa spune ca au fost sabotati de Romprest, care a adus gunoi in locurile proaspat debarasate."Eu n-am stat sa ma milogesc de acest operator sa-si respecte contractul si am inceput o actiune de ridicare a gunoiului stradal cu o alta firma de salubrizare. Si ce credeti? Firma respectiva ridica gunoiul iar operatorul de servicii de salubrizare care nu-si respecta contractul arunca in urma lor alt gunoi. Cu alte cuvinte: acolo unde noi strangem vin altii si arunca in urma noastra gunoiul. Au inceput sa ameninte si muncitorii. Eu nu sunt deloc impresionata de aceste practici si voi depune la parchet plangeri penale impotriva prestatorului de servicii de salubrizare.Apoi, voi inainta catre Ministerul Mediului o plangere de ridicarea licentei pentru prestatorul santajist. De asemenea, am inceput procedurilor de reziliere a contractului de salubrizare cu acesta. Daca Mafia gunoaielor a ales sa ne distruga acest Craciun eu le transmit ca au ales foarte prost", a scris Clotilde Armand.CITESTE SI: