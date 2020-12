Razboiul lui Clotilde Armand cu firma de salubritate se incheie. Romprest va ridica gunoiul, dupa ce Primaria Sectorului 1 a platit din facturi

Primaria Sectorului 1 a platit din facturile restante

"Notificam Autoritatea contractanta ca, in baza Contractului de delegare a serviciului public de salubritate in raza administrativ teritoriala a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti , aflat in vigoare, Compania Romprest Service SA organizeaza o actiune de colectare a tuturor depozitelor necontrolate existente in acest moment pe domeniul public, incepand cu data de astazi (...)si a faptului ca suntem dedicati principiilor si nu lasam ca interese partinice, care in acest moment au fost interpuse derularii institutionale a contractului, sa prevaleze interesului public", prevede notificarea Romprest catre autoritatea locala, Primaria si Prefectura Municipiului Bucuresti , pe care compania a postat-o joi pe site-ul sau.Conform documentului citat, joi s-a efectuat o plata partiala a facturilor restante."Avand in vedere la ca la data de 17.12.2020 a fost inregistrata o plata partiala pentru facturile restante depasite de scadenta, reprezentanddepasit de scadenta pe care autoritatea il inregistreaza fata de operatorul delegat, avand in vedere degradarea accentuata a starii de curatenie in Sectorul 1, cauzata de acumularea de depozite de deseuri necontrolate, depuse abuziv pe domeniul public, in aceasta perioada premergatoare sarbatorilor de iarna Romprest intelege sa puna sanatatea publica si interesul legitim al cetatenilor deasupra acestui conflict in care am fost implicati fara culpa si impotriva vointei noastre", stipuleaza notificarea.Romprest solicita Politiei Locale Sector 1 ca in exercitarea obligatiilor contractuale care ii revin sa monitorizeze si sa sanctioneze corespunzator toate actiunile prin care se incalca regimul deseurilor, pentru a evita "repetarea unui astfel de situatii"."Am inteles ca firma de salubrizare care ne-a lasat gunoiul neridicat pe strazile din Sectorul 1 a comunicat ca se apuca sa stranga gunoaiele din aceasta noapte. Foarte bine. Asta inseamna ca au ales sa respecte obligatiile contractuale fata de cetateni", a scris primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, joi, pe Facebook Pe 27 noiembrie Romprest anunta ca din iulie asigura "exclusiv din surse proprii sau atrase, cu angajarea de cheltuieli suplimentare", serviciul de salubrizare in folosul cetatenilor din Sectorul 1, iar conducerea companiei a decis sa limiteze temporar si gradual activitatile. Romprest sublinia ca acea limitare temporara de activitate nu va afecta colectarea deseurilor menajere de la populatie si de la agentii economici.Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, declara, joia trecuta, ca a solicitat companiei de salubritate Romprest refacturarea serviciilor prestate "pentru a intra in legalitate".Armand explica faptul ca nu poate plati niste servicii prestate "doar pe hartie". "Cetatenii nu merita sa fie 'victimele' unui fals razboi intre prestatorul de servicii de salubrizare care forteaza nota si modifica tarifele dupa cum doreste si autoritatea locala", spunea primarul Sectorului 1.Clotilde Armand afirma pe 4 decembrie ca facturile transmise de Romprest si neachitate de autoritatea locala se ridicau la 94 de milioane de lei.