Ce salariu ar putea incasa viitorul city manager al Sectorului 1. Primarul Clotilde Armand asteapta CV-urile candidatilor

Fostul administrator public al Sectorului 1 a fost Petruta Ulmeanu, care a incasat in 2019 suma de 110.083 de lei, adica circa 9.170 de lei, lunar, potrivit declaratiei publicate anul acesta.Legea ii permite, insa, city managerului sa ajunga, daca va incasa si sporul de 25% pentru implementarea unor proiecte cu fonduri europene, la cel mult 13.000 de lei net (22.000 de lei brut).Administratorul public se va ocupa de coordonarea cheltuirii eficiente si transparente a banului public, de elaborarea de proiecte, politici si strategii noi de dezvoltare, de atragerea de fonduri extrabugetare, de elaborarea planului de dezvoltare locala si va tine legatura cu sectorul privat.Fostul city manager al Timisoarei, Robert Kristof, a avut un salariu de aproximativ 2.000 de euro, ajungand la un venit de 9.960 de lei lunar.Ulmeanu isi rotunjea, insa, veniturile cu o pensie de magistrat, fiind fosta judecatoare, in valoare de 199.968 de lei. In conturi, ea avea 36.000 de euro. In proprietatea sa se afla, de asemenea, doua masini si doua apartamente. Clotilde Armand anunta ca Primaria Sectorului 1 cauta city-manager si le cere persoanelor interesate si competente sa depusa CV-uri pana la data de 19 decembrie.