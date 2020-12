Scadalul gunoiului din Sectorul 1. Clotilde Armand: "Am solicitat Romprest refacturarea serviciilor prestate pentru a intra in legalitate"

"Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a cerut in scris prestatorului serviciului de salubritate refacturarea serviciilor prestate de companie in ultima perioada. Solicitarea vine ca urmare a neregulilor constatate in Nota de raport nr. 37031/04.12.2020 a Politiei Locale Sector 1.Avand in vedere neregulile consemnate in nota de raport, edilul Clotilde Armand a solicitat prestatorului de salubritate sa verifice in mod riguros serviciile facturate pornind de la constatarile Politiei Locale, sa storneze factura nr. 5-0002854/16.11.2020 si sa refactureze sumele in concordanta cu serviciile prestate", se arata intr-un comunicat de presa autoritatii locale, transmis.Armand a explicat ca nu poate plati niste servicii prestate "doar pe hartie"."Cetatenii nu merita sa fiefals razboi intre prestatorul de servicii de salubrizare care forteaza nota si modifica tarifele dupa cum doreste si autoritatea locala. Cetatenii isi doresc curatenie pe strazi pentru ca platesc enorm pentru acest serviciu. Din respect pentru banii comunitatii locale, nu pot plati niste servicii prestate doar pe hartie. Tocmai de aceea, pentru a intra in legalitate, am solicitat prestatorului sa refactureze serviciile prestate. Cat de curand vom rezolva aceasta situatie, insa doar cu respectarea stricta a legii", a declarat ea.