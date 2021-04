Scandal in Consiliul Local al Sectorului 1. Consilierii PNL anunta ca nu vor vota bugetul motivand ca este ilegal VIDEO

"O noua saptamana, o noua sedinta de Consiliu Local la Sectorul 1. Desi, fata de precedenta sedinta, au aparut elemente noi, care confirma ca bugetul propus consilierilor locali ignora decizia Tribunalului Bucuresti si este evidenta necesitatea refacerii acestuia pentru a intra in legalitate, pentru primarul Sectorului 1 legea pare sa fie optionala. Proiectul de buget de pe ordinea de zi de astazi este identic cu cel propus anterior, construit pe baza unei organigrame suspendate de Tribunalul Bucuresti. In consecinta, consilierii PNL Sector 1 vor solicita scoaterea acestui punct de pe ordinea de zi, refacerea urgenta a proiectului de buget si o dezbatere publica a noii forme", se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES de PNL Sector 1.PNL Sector 1 mentioneaza ca a solicitat in repetate randuri primarului si aparatului administrativ al acesteia, inclusiv secretarului general, sa respecte legea si decizia Tribunalului Bucuresti, sa ia toate masurile necesare pentru revenirea la organigrama anterioara hotararii de Consiliu Local si sa refaca de urgenta proiectul de buget, in conditii de legalitate.Presedintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja , a atras atentia ca se apropie termenul pentru votarea bugetului."De aproape trei saptamani, primarul se incapataneaza cu un proiect de buget ilegal, iar pentru PNL incalcarea legii este o linie rosie peste care nu vom trece niciodata. O somam public sa inceteze aceste scandaluri inutile si sa respecte decizia Tribunalului Bucuresti! Consilierii PNL nu vor vota un buget ilegal si vor solicita, inca o data, retragerea proiectului de buget si refacerea acestuia in deplin acord cu decizia instantei si cu punctul de vedere al ANFP. Vor vota ordinea de zi, precum si cateva dintre proiectele importante pentru oamenii din Sectorul 1, dar nu vor accepta pentru nimeni si nimic sa incalce legea", a adaugat Sebastian Burduja.Consiliul Local Sector 1 a respins si in sedinta din 12 aprilie ordinea de zi care cuprindea proiectul de buget pe 2021.