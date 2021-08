PNL a făcut din nou alianță cu PSD în CL Sector 1. Primarul Clotilde Armand a primit mandatat doar pentru viitor în procesul cu Romprest

Mandat doar pentru viitor

PNL s-a aliat din nou cu PSD

Astfel, în baza unor amendamente formulate de către PNL, a fost eliminat articolul privind însuşirea chemării în judecată ce constituie obiect al dosarului nr. 12115/3/2021. A fost eliminată şi prevederea care viza ratificarea actelor întocmite de către primarul Sectorului 1, prin reprezentant convenţional, în numele Consiliului Local, în cadrul dosarului menţionat. Totodată, primarul Sectorului 1 este mandatat doar începând cu data de 10 august 2021 să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 1 în dosarul nr. 12115/3/2021 în toate fazele procesuale, inclusiv pentru exercitarea căilor de atac ordinare sau extraordinare, mandat exercitat direct sau prin reprezentant convenţional în condiţiile legii."Toate actele şi înscrisurile folosite în dosarul nr. 12115/3/2021 de către primarul Sectorului 1 pentru îndeplinirea mandatului, exercitat direct sau prin reprezentant convenţional, vor reprezenta prevederile contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 nr. J077/S/30.06.2008 încheiat cu compania Romprest Service SA", prevede un alt amendament.De asemenea, a fost introdus un nou articol potrivit căruia orice prejudiciu care ar putea să apară din cauza nerespectării prevederilor contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 nr. J077/S/30.06.2008 şi a legislaţiei din vigoare sau prin pierderea acţiunii deschise din dosarul nr. 12115/3/2021 cade exclusiv în sarcina primarului Sectorului 1 şi a aparatului de specialitate al primarului.Avocata Georgiana Trandafir a apreciat că prin mandatarea primarului de a reprezenta Consiliul Local Sector 1 în dosar doar începând cu data de 10 august se exclud efectele retroactive care ar fi fost posibile în situaţia însuşirii actelor făcute de către mandatar. Prin amendament am văzut că s-a scos însuşirea cererii de chemare în judecată , ceea ce înseamnă că în faza fondului primarul nu are mandat. Şi atunci, chiar dacă se admite apelul, amendamentul adus de dumneavoastră lipseşte de efectele pe care noi le-am dorit prin promovarea acestui proiect de hotărâre. Este necesară însuşirea expresă a cererii de chemare în judecată pentru a salva acest dosar. Dacă nu vreţi să vă însuşiţi cererea pentru a salva dosarul, atunci vă rog să daţi mandat pentru redepunerea acestei cereri. Prin menţionarea numărului de dosar mandatul nu se extinde, dacă redepunem cererea, ci priveşte doar acest dosar.Da, primarul va avea mandat în apel să reprezinte Consiliul Local, dar cum să admită instanţa apelul şi să spună că a fost ratificată cererea de chemare de judecată dacă dumneavoastră tocmai asta aţi scos? (...) E de fapt esenţa acestui demers - ratificarea cererii de chemare în judecată, însuşirea de către Consiliul Local - astfel încât să salvăm dosarul. Dacă îi daţi mandat doar în apel, va avea mandat să declare apelul, să îl susţină, însă pentru fond nu are şi atunci nu acoperim acest viciu", a spus ea. Viceprimarul USR PLUS Oliver Păiuşi a apreciat că amendamentele aduse "schimbă fundamental întreaga hotărâre". El a cerut ca avocata să exprime un punct de vedere şi asupra celorlalte amendamente, dar solicitarea a fost respinsă de către preşedintele de şedinţă, Daniel Ciungu (PNL), care a replicat că proiectul a fost iniţiat de către primar şi că în cadrul şedinţei ar trebui să îşi prezinte opinia directorul Direcţiei juridice, nu un avocat."În faţa noastră este avocatul care ne reprezintă în faţa Romprest şi trebuie să avem toate cunoştinţele necesare, să fim clarificaţi asupra acestor modificări. Nu putem veni cu nişte amendamente care modifică esenţial întreaga hotărâre", a spus reprezentantul USR PLUS.Ciungu a declarat că grupul PNL nu poate să acorde un mandat decât pentru viitor."Pe 24.06.2021 i-am dat mandat pentru control doamnei primar, respectând legislaţia şi contractul în vigoare. Încă nu a făcut acest lucru. Acest mandat fie se dă pentru acest proces , fie se reface procesul şi probabil este un lucru mai bun. Noi nu ne vom - şi eu personal nu pot să îmi asum ceva ce aţi făcut dumneavoastră în trecut fără să ne cereţi mandatul în acel moment. (...) Noi votăm aici şi propunem aceste lucruri - le-am discutat cu juriştii noştri - sunt amendamentele PNL. Noi considerăm că sunt cele care pot să ajute primăria mai departe să îşi facă treaba legal", a spus Ciungu.Cristian Tudose (PSD) a declarat la rândul său că mandatul poate fi acordat doar pentru viitor."Grupul PSD nu va mandata primarul pentru acţiuni făcute fără aducerea la cunoştinţa consilierilor a ceea ce s-a întreprins. (...) Mandatăm primarul de astăzi încolo, nu pentru ceea ce nu avem la cunoştinţă. Să înţeleagă doamna avocat că toate presiunile care se fac pe consiliu ca să votăm lucruri de care nu avem cunoştinţă, documente de care nu ni s-a spus că se depun la dosar, nu ni le asumăm", a spus el.