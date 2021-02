Suma colosala platita din bani publici avocatului fostului primar Tudorache: "Doar de la Politia Locala a incasat 2 milioane de lei"

Aceasta sustine ca in ultimii doi ani, acest avocat a incasat doar din contractele cu Politia Locala circa 2 milioane de lei.Am decis sa scriu acest text pentru ca aproape am reusit sa completez puzzle-ul Mafiei din Primaria Sectorului 1 si as vrea sa va prezint o parte, o mica parte, din conexiunile celor pe care ii vedeti astazi atacand disperati reformele incepute de mine la Primaria Sectorului 1, prin intermediul televiziunilor conduse de fugari anchetati de Justitie, fosti turnatori ai Securitatii sau tot felul de site-uri de fake-news intretinute pana acum cu bani publici, inclusiv de la aceasta primarie. Sa incepem. Bucuresti , Sectorul 1, Piata Mures, 28 Septembrie 2020. A doua zi dupa alegerile locale. La sediul Biroului Electoral al Sectorului 1 (BES 1) l-am prins pe un membru PSD cu peste 400 de procese verbale asupra lui in incinta BES 1. Deasupra sediului BES 1, la etaj, functiona sediul Directiei de Mediu din cadrul Primariei - pe post de fabrica de procese verbale si sediul de campanie al PSD . Dupa ce am reclamat acest incident la Politie a inceput ofensiva rosie iar aparatul de propaganda s-a miscat aproape perfect.Politia locala condusa de omul PSD a executat ordinele partidului si a intrat in posesia unor inregistrari prin care acuzau presedintele BES 1 si candidatii USRPLUS ca fura voturi. Au denaturat adevarul pentru a iesi victime. Au intentat procese printr-un avocat care pana zilele trecute era rasplatit excelent de fostul primar cu contracte de la Politia Locala sau Administratia Domeniului Public Sector 1.A urmat apoi un sir lung de procese pentru ca PSD prin acest avocat a contestat alegerea mea in functia de Primar al Sectorului 1. Am castigat in cele din urma si toate instantele din Romania mi-au dat dreptate ca nu s-a furat nici un vor si sunt primar legitim. Reprezentatul PSD in BES 1 a fost sefa Serviciului Juridic din Politia locala. Care este legatura dintre cei despre care am scris mai sus si atacurile asupra mea? Iata.Cercul rosu.Am aflat ca pe acuzatorii si contestatarii mei ii leaga ceva. Dragostea pentru partid si banii publici. Si sunt in stare de orice pentru aceasta iubire fatala. Realizez ca lupta impotriva Mafiei din administratie este un pe termen lung, care necesita multa forta. Vor folosi orice pentru a ma denigra. De exemplu: Ieri o tara intreaga a asistat cum au incercat acesti acuzatori au folosit munca si creatia unor tineri artisti pentru un atac politic, o tara intreaga a asistat cum PSD (si nu numai) si-ar dori un ''Minister al Educatiei Poporului si al Propagandei''.Avocatul fostului primar este cel care a lansat atacul abject pentru ca mi-am permis sa ofer unor tineri artisti posibilitatea si spatiul din holul Primariei pentru a expune arta plastica. De ce-ar fi facut asta? Pentru ca avocatul fostului primar are de pierdut niste bani. Multi.Acesta a incasat in perioada 2018-2020 aproximativ 2 milioane de lei doar de la Politia Locala pentru servicii juridice cu toate ca institutia are un Serviciu Juridic. De cine a fost condus acest Serviciu pana sa vin eu in primarie? De reprezentatul PSD in BES 1, doamna care aparea din senin pe la actiunile mele in campanie si incerca sa le denatureze, doamna care in prezent a ajuns asistent parlamentar la cabinetului primarului cu diamante. Tot doamna respectiva a dat in judecata prin Politia Locala niste jurnalisti independenti pentru ca au avut curajul sa publice date din SICAP (adica publice) despre jaful din banii publici.V-am mai prezentat in trecut ca in Politia Locala este grup infractional organizat dar avem un proiect de reorganizare prin care reformam aceasta institutie. Va spun: Noi vom continua reforma administratiei si nimic nu ne va sta in cale.Zilele trecute acest domn avocat a atacat in Justitie o Hotarare a Consiliului Local prin care Politia Locala a Sectorului nu mai are voie sa contracteze servicii juridice externe. Interesant, nu?", a scris Clotilde pa pagina ei de Facebook.