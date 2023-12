Așa arată o stradă din Sectorul 1, cea mai bogată unitate administrativă a României, după 3 ani și jumătate de mandat al primarului Clotilde Armand

La trei ani și jumătate de la preluarea mandatului de primar de sector de către Clotilde Armand, străzile din zona presupus cea mai bogată a Capitalei sunt încremenite în trecut. La fel de neasfaltate ca și în perioadele predecesorilor lui Armand.

"Clotilde Armand a fost pe strada Liliacului din Baneasa, o strada care nu este, inca, in secolul XXI. Sectorul 1 are cele mai multe strazi neasfaltate din Bucuresti, desi aici este cea mai bogata primarie din Romania. Unii locuitori asteapta de peste 20 de ani sa traiasca in conditii decente. Acum, de vorbe si campanii politice sunt satui oamenii. Clotilde va lupta sa nu mai existe nicio strada de pamant in Sectorul 1. Bani exista, faptele lipsesc!", posta în 2020, în campanie, USR Bucuresti.

Azi, la sfârșitul lui 2023, strada Liliacului, ca să ne referim la exemplul de mai sus, arată cum puteți observa în fotografie. Riveranii spun că nu s-a mișcat un pai în anii scurși de când Clotilde Armand a preluat mandatul de primar.

Localnicii din Damaroaia, cartier situat in Sectorul 1, spun că majoritatea strazilor nu sunt asfaltate, gropile răsar la fiecare pas, iar situația devine critica când plouă. Noroiul și bălțile obligă locuitorii cartierului să se gândească de două ori înainte de a părăsi proprietatea.

Strazile Liliacului, Bujorului și Nuferilor au fost adesea pe buzele candidaților la Primăria Sectorului 1, însă numai în timpul campaniilor electorale. Localnicii spun că degeaba plătesc impozite demne de zona centrală a Capitalei și că nu a existat, până acum, nici o deosebire între felul în care au fost tratați de edilii ce s-au perindat la Sectorul 1.

Regenerarea zonei de Nord, apă, canalizare și asfalt pe toate străzile din Sectorul 1 - a fost promisiunea din campanie a primarului Clotilde Armand. Până acum, s-a realizat în aceeași măsură în care s-a realizat și "promenada de 44 km în jurul salbei de lacuri din Sectorul 1, cu piste de biciclete, plaje și baze sportive", o altă promisiune a primarului USR al Sectorului 1

