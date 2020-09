Surse: BEC are sedinta marti pentru a discuta sesizarile privind votarea in Sectorul 1, Sectorul 5 si Primaria Mangalia

O alta chestiune care ar putea fi dezbatuta vizeaza evenimentele de la Primaria Mangalia, unde candidatul independent la Primaria Mangalia Mohammad Murad a cerut BEC anularea alegerilor pentru functia de edil.Murad considera ca, in urma unui incident din ziua alegerilor locale, in care el nu a fost implicat, dar legat de care s-a afirmat in spatiul public ca el ar fi oferit mita alegatorilor sau ca ar fi fost retinut, a influentat alegatorii si i-a impiedicat pe acestia sa-l voteze. Acesta se situa luni pe locul al doilea in cursa pentru Primaria Mangalia, dupa numararea a 81% din voturi, conform rezultatelor provizorii transmise de BEC.Referitor la situatia de la Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand a anuntat ca va solicita Parchetului General sa preia ancheta despre situatia de la Biroul Electoral al Sectorului 1, unde este deja in desfasurare o ancheta a Politiei dupa ce au fost semnalate nereguli grave legate de procesele verbale in care erau consemnate voturile primite de candidati.In schimb, Daniel Tudorache a acuzat USR ca pune presiune asupra reprezentantilor din biroul electoral Sector 1 si ca este un lucru ilegal.Politia desfasoara cercetari in rem pentru falsificarea documentelor si evidentelor electorale ca urmare a acuzatiilor de frauda la alegerile pentru Primaria Sectorului 1, opt persoane fiind deja audiate dupa ce luni, un apel la 112 anunta ca un barbat, candidat al unui partid pentru functia de consilier, ar fi fost vazut iesind din cladirea unde a functionat un birou electoral al sectorului1, de catre mai multi reprezentanti ai altor partide politice, avand asupra sa mai multe procese verbale. AEP verifica autenticitatea celor 473 de procese verbale gasite asupra barbatului.Datele provizorii de la BEC indicau la ora 12.00 ca Armand are 1.071 de voturi in fata lui Tudorache.Candidatul PNL si USR-PLUS la Primaria Sectorului 5 Cristian Bacanu a anuntat marti ca a cerut renumararea voturilor si va depune si plangere penala in contextul unor suspiciuni de fraudare a votului la alegerile locale in Sectorul 5.El a adaugat ca, de exemplu, "92 voturi PNL la consiliul local si 63 la General intr-o sectie. Cine voteaza PNL la Consiliul Local voteaza la fel si la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, nu poti avea diferente de 30% la consilii. Pur si simplu nu se poate".Dupa numararea a 89,103 voturi, reprezentand 94% din total, in conditiile unei prezente la vot de 94.799 votanti, reprezentand 38.35%, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone are cel mai bun scor in cursa pentru Primaria Sectorului 5, respectiv 27,25%.El este urmat de candidatul PNL USR PLUS Cristian Bacanu, cu 24,84%.