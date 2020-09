UPDATE Clotilde Armand a castigat alegerile in Sectorul 1, la diferenta de putin peste o mie de voturi fata de Dan Tudorache

Dupa centralizarea finala, Clotilde Armand are 40,95% (36.454), fata de Dan Tudorache care a obtinut 39,82% (35.447)."Am iesit invingator. Matematica a invins. PSD vrea sa puna presiuni acum pe Biroul Electoral Central pentru a relua numararea. Nu este posibil pentru ca nu exista baza legala. Daca Tudorache si Firea vor mai multi ani de inchisoare, sa incerce sa mai umble la voturi! A fost un proces lung. Nu ne explicam de ce la inceput a durat atat de mult. Acum s-a incheiat cu bine. Diferenta este de peste o mie de voturi. Va promit ca voi lupta cu toata forta mea ca tentativa de fraudare care a existat sa nu ramana asa. Nu vom lasa lucrurile asa!", a declarat Clotilde Armand intr-o declaratie facuta marti seara, in data Biroului Electoral al Sectorului 1.Potrivit datelor publicate pe roaep.ro, au fost centralizate toate cele 166 sectii de vot "O Romanie fara hotie! Bravo, Clotilde Armand, i-ai invins!", a postat marti seara, 29 septembrie, Dacian Ciolos , presedintele PLUS, pe pagina sa de Facebook