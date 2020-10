VIDEO Clotilde Armand anunta ca Romprest executa silit un imobil pentru cazuri sociale care apartine Consiliului Local Sector 1: "Tudorache nu a platit facturile"

"Romprest executa silit Consiliul Local al Sectorului 1 din cauza PSD. Inca nu sunt primar in functie pentru ca se tot intarzie cu depunerea juramantului. Dar asta nu ma impiedica sa va spun ce mostenim de la fosta administratie pesedista. Fiti atenti: Consiliul Local al Sectorului 1 a fost instiintat ieri (desi au fost facute notificari din 7 octombrie catre Consiliul Local) ca urmeaza sa fie executat silit pentru ca fostul primar nu a mai platit din luna aprilie 2020 facturile catre Romprest.Ce inseamna asta? Inseamna ca societatea Romprest executa silit o cladire care apartine Consiliului Local din soseaua Odai, un spatiu in care in prezent sunt copii cu dizabilitati din Odai si inca patru apartamente sociale din Soseaua Odai.Am fost astazi impreuna cu colegul meu Oliver Paiusi sa vedem care este situatia. Va invit sa priviti materialul. Este revoltator si nu putem accepta ca aceasta situatie sa ramana asa. Cineva trebuie sa raspunda penal pentru aceste nereguli grave (chiar daca acum se afla pe lista PSD pentru Parlament in speranta ca va obtine imunitate parlamentara)."