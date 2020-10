Clotilde Armand anunta ca va demara un audit la Primaria Sectorului 1

"Vreau sa fiu primarul tuturor. Vor reorganiza primaria. Posturile care vor fi deschise, vor fi atribuite pe criterii de transparenta, toata lumea va putea sa aplice in functie de competente. In functie de experienta se vor da aceste posturi. Contractele la fel. Vom face un audit. Vom vedea unde s-au dus toti banii nostri, din Sectorul 1.Dupa cum stiti, este primaria cea mai bogata, cu cele mai multe resurse. La inceputul acestui an s-a votat un buget de 2 miliarde lei si acum doua saptamani consiliul local a votat sa faca un imprumut de 200 milioane lei si nu s-au facut investitii. Unde s-au dus banii nostri?", a spus Clotilde Armand duminica la Digi 24.Intrebata cu ce va incepe in materie de investitii, Armand a raspuns: "O sa incep cu multe lucruri in acelasi timp. Sunt multe probleme. Fiecare cartier are problemele lui mici si problemele lui mari. Vorbim de PUZ. Sunt multe aspecte. Sunt deja investitii votate, ceea ce este bine. Va trebui sa lansam noi caietele de sarcini, sa lansam licitatiile. Sunt un primar care vrea sa incurajeze investitiile si firmele private competente, competitive sa participe alaturi de noi ca sa reconstruim acest sector".Ea a vorbit si despre investitiile in scolile din sector, precizand ca aproape 90% dintre scoli nu au avizul ISU."Scoli. Scolile din sectorul 1, majoritatea dintre ele, nu au avizul ISU. Sunt niste cladiri care nu sunt reabilitate seismic. Pot sa va spun o scoala unde au fost si copiii mei unde scara centrala, in caz de cutremur, se prabuseste. Trebuie urgent sa facem aceasta investitie care deja a fost votata, a fost facut deja studiul de fezabilitate, dar nu s-a intamplat nimic. Aproape 90% din scoli nu au aviz ISU. Copiii nostri nu sunt in siguranta la scoala in cel mai bogat sector din Capitala. In 4 ani, fostul primar a avut la dispozitie mai mult de 1 miliard de euro. Ce s-a intamplat cu banii?", a completat Clotilde Armand.Chestionata cate persoane sunt angajate la Primaria Sectorului 1 pe baza de clientelism si daca are de gand sa le concedieze, Armand a replicat: "S-a dublat numarului de oameni sub vechea administratie. Erau vreo 1.600 de angajati in 2016 si acum s-a dublat"."Noi vom spune stop coruptiei, stop clientelism. Vom avea multe traininguri, vom dezvolta competentele oamenilor. Vom fi intransigenti. Cu aceste audituri o sa vedem si cine a contribuit la acest dezastru financiar din primarie, insa o sa avem si nevoie de oameni noi. Vom spune acestea sunt regulile noi si dupa ele vor fi formati. Cine le intelege bine, va evolua profesional. Asa este (aproape 3.000 de angajati - n.r.). Noi vom vrea sa ne ducem spre cetateni. Stop politica. Politica a fost in timpul campaniei.Acum vom actiona pentru cetateni si va trebui ca angajatii si consilierii locali sa inteleaga acest lucru. Am identificat problemele, insa acum va trebui sa identificam solutiile pentru cetateni. Sunt doua lucruri valorile pentru angajati si performantele lor. Aceste doua criterii le vom vedea in timp, va fi nevoie de timp sa ne cunoastem. Nu trebuie luni de zile pentru a curata un trotuar sau a elimina gropile dintr-un trotuar. Va trebui ca intr-un timp rezonabil sa se rezolve problemele. Si aici vom vedea cine este cu noi si cine nu", a punctat primarul ales al Sectorului 1.Ea a vorbit si despre Promenada Verde, proiectul ei de suflet pentru Sectorul 1 si a spus ca poate fi realizat intr-un an de zile."E proiectul meu de suflet. Primul lucru trebuie sa facem un cadastru. Cand il vom face vom vedea unde se extinde domeniul public. Promenada verde de 44 de km va fi si pentru biciclisti, oameni care vor spatiul de procreere. Va fi o bula de oxigen care va traversa sectorul 1 si le va permite celor care vor locui in apropiere sa ajunga la Promenada Verde pe stradute. Vor putea ajunge si pe bicicleta. Ea va fi o Revolutie. Se numeste transport durabil. Asta va dura un an, pentru ca e doar o Promenada Verde care trebuie amenajata. Cadastrul si Promenada Verde", a conchis Armand.Biroul electoral de circumscriptiei a Minicipiului Bucuresti a decis duminica faptul ca nu se mai renumara voturile la Sectorul 1 si Sectorul 5.Biroul electoral municipal a hotarat sa admita contestatia impotriva deciziei biroului electoral al sectorului 5 de renumarare a voturilor in sectorul 5 cu 11 voturi "pentru" si patru "impotriva". Privind renumararea voturilor la sector 1, reprezentantii ALDE PNL si PSD au votat pentru renumarare, insa au fost 11 voturi impotriva renumararii.Astfel, Clotilde Armand este primarul Sectorului 1, iar Cristian Popescu Piedone este edilul Sectorului 5.