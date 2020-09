Clotilde Armand cere ca Dan Tudorache sa fie retinut de anchetatori: "Cate probe mai vreti, domnilor procurori?!"

Precizarile politiei

Clotilde Armand cere preluarea anchetei

"Fostul primar pesedist trebuie retinut urgent de anchetatori. Va explic mai jos de ce.Intrebat de jurnalisti cum isi explica faptul ca o persoana, candidata la consiliul Sectorului 1 a fost identificata cu 100 de procese verbale asupra sa in cladire, fostul primar a raspuns:Ce ne-a spus Politia astazi?. Bon, pentru declaratia de mai sus fostul primar trebuie retinut urgent de Politiei", a scris Clotilde Armand pe Facebook.Aceasta a explicat si contextul intregului scandal si a acuzatiilor de frauda electorala "Faptele.a fost prins in fapt ieri de noi exact cand defila cu procesele verbale de la sediul BES 1 (aflat la etajul 1 al cladirii din piata Mures) spre etajul 2 al cladirii. La etajul 2 este o directie fantoma infiintata inainte de alegeri - Directia de Mediu. Aici a fost sediul PSD de campanie. Platit din bani publici.Pe scurt, sa inteleaga toata lumea:- In aceaasi cladire cu BES 1 a functionat sediul de campanie al primarului. BES 1 este la etajul 1 iar Directia de Mediu este la etajul 2;- La Directia de Mediu (etajul 2) am gasit ieri zeci de procese verbale pe masa;prins de noi este de fapt este Sorin Catalin Tomescu - candidat la functia de consilier din partea PSD;nu avea la el 100 de procese verbale, avea 473.Toti ce ati citit se numeste frauda electorala si grup infractional organizat si toti cei care au participat trebuie sa plateasca urgent in fata Justitiei.PS: Cate probe mai vreti, domnilor procurori?!", a mai scris candidata USR PLUS la Primaria Sectorului 1.Seful Politiei Sectorului 1 din Bucuresti, comisarul-sef Ionut Dana, a sustinut marti, 29 septembrie 2020, o declaratie privind scandalul fraudei electorale semnalate la Sectorul 1."Au fost audiate opt persoane. Procesele verbale sunt in numar de 473 si in continuare efectuam cercetari sub suspiciunea falsificarii de documente si evidente electorale.Barbatul era inscris pe lista electorala a unui partid politic la rubrica de consilieri locali", a declarat seful Politiei Sectorului 1, comisar sef de politie Ionut Dana.Clotilde Armand a anunatat marti, 29 septembrie, ca va solicita Parchetului General al Romaniei sa preia ancheta legata de situatia de la Biroul Electoral al Sectorului 1 unde a acuzat o frauda electorala."Astazi voi solicita Parchetului General al Romaniei sa preia ancheta despre situatia de la Biroul Electoral al Sectorului 1. Sa intelegem si noi o treaba", a scris pe pagina ei de Facebook Clotilde Armand.Anuntul acesteia vine dupa ce anterior Dan Tudorache, candidatul PSD la Primaria Sectorului 1, a cerut renumararea voturilor exprimate in alegerile de duminica la Sectorul 1."Azi-noapte, am solicitat Biroului Electoral Central renumararea voturilor.Imi doresc transparenta totala, in primul rand pentru a elimina orice suspiciune despre furtul voturilor. Pentru ca voturile reprezinta vointa si speranta oamenilor. Iar acestea nu trebuie in niciun caz furate", a scris acesta pe Facebook.Europarlamentarul Clotilde Armand a publicat luni, 28 septembrie 2020, doua inregistrari video pe pagina sa de Facebook in care sustine ca, in sediul Directiei de Salubrizare si Investitii situat in Complexul Piata Mures care este situat deasupra Biroului Electoral de Sector se regasesc mai multe procese verbale necompletate si sustine ca acest lucru este o tentativa de frauda electorala.Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a respins acuzatiile."Hai sa fim seriosi", a fost prima reactie a lui Tudorache la acuzatia ca ar fi pregatit o frauda electorala. "Erau procese verbale care urmau sa mearga in sectiile de votare. Erau copii care urmau sa fie completate de reprezentanti din sectiile de votare. Asta era tot", a declarat el pentru News.ro.