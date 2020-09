Clotilde Armand, despre situatia voturilor de la Sectorul 1: "Va trebui sa fie o ancheta care sa fie dusa pana capat, vom insista ca oamenii care au facut aceste tentative sa fie pedepsiti"

"Noi ce spunem este ca a fost tentativa de frauda, dar niste lucruri au fost certe, faptul ca procesele verbale care s-au inchis dupa numararea voturilor, aceste procese verbale sunt semnate de toti reprezentantii partidelor sunt corecte, faptul ca au diferit cu un vot doua voturi astea nu sunt nereguli, sunt niste discrepante obisnuite normale, care pot fi rezolvate. Toate discrepantele mici sunt rezolvate, la ora actuala, toate procesele verbale care au fost corecte, care au fost inchise dupa numararea voturilor in fata tuturor delegatilor, aceste procese verbale sunt inchise, sunt incarcate, sunt transparente, sunt vizibile pe site-ul AEP, asa ca aceste tentative de frauda sunt depasite.Va trebui sa fie o ancheta care sa fie dusa pana capat, vom insista ca oamenii care au facut aceste tentative sa fie pedepsiti. Nereguli care ar avea acum un impact asupra procesului electoral nu sunt, e totul corect. Procesele verbale nimeni nu cred ca le contesta, au fost incarcate in aplicatie, puteti sa le regasiti pe internet, toate sectiile de vot, toti presedintii, toti operatorii au fost de acord cu cifrele care sunt pe internet, procesul poate sa mearga mai departe" a afirmat Clotilde Armand miercuri seara, intr-o interventie la Digi 24.In ceea ce priveste avocatul care a vorbit in ultimele ore in numele primarul in functie Dan Tudorache Armand a spus ca este un avocat "abonat la banii publici" si ca acesta l-a reprezentat pe edilul in functie in procesele impotriva sa. Armand a precizat ca isi va incepe mandatul cu un audit care sa arate unde sunt toti banii publici "care nu au fost investiti, dar au disparut", iar rezultatele acestuia sa fie facute publice.Ea spune ca vrea in Primarie "oameni liberi, nu prizonierii unor interese", iar regulile vor fi "transparenta, sa ii servim pe cetateni".